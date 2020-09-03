德国政府预测经济明年增长4.4%

德国联邦经济和能源部1日预测，受新冠疫情影响，德国经济今年将萎缩5.8%，明年将增长4.4%。

德国联邦经济和能源部在一份声明中说，德国经济因疫情遭遇战后“最严重衰退”，但衰退已于5月触底，目前多项经济指标显示德国经济将逐步复苏。到2022年初，德国经济有望恢复到疫情暴发前水平。

德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔当天在新闻发布会上表示，今年第三季度德国经济将显著增长，企业对业绩的预期再次展现出乐观情绪，劳动力市场也发出积极信号。

德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼对记者表示，德国经济复苏道路依然漫长，但有理由保持乐观。疫情在带来冲击的同时，也给企业带来广阔和多样的机遇，富有创新精神的企业将随着经济逐渐恢复正常而从中获利。

德国联邦统计局此前发布的最终数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国第二季度国内生产总值环比下滑9.7%，好于此前公布的下滑10.1%的初值。

(责编：李都也(实习生)、李栋)