房地产会议密集召开楼市调控再现收紧信号

本报记者 王松才

8月28日，住房和城乡建设部官网披露：住建部于8月26日在北京召开部分城市房地产工作会商会，贯彻落实党中央、国务院关于房地产市场平稳健康发展决策部署，分析当前房地产市场形势，研究落实城市主体责任，稳妥实施房地产长效机制有关工作。

这是继7月24日的房地产工作座谈会、8月20日的重点房地产企业座谈会之后，由有关主管部门近期再次召开的一次具有重要意义的房地产工作会议。

接受中国经济时报记者采访的业内人士认为，一个多月来，中央及有关部门密集召开房地产相关工作会议，剑指楼市热点问题，这预示着外界部分对于楼市调控或将放松的心理预期落空。从有关会议精神来看，也给外界传递出一个重要信号：冀望房地产调控政策未来放松的可能性不仅趋近于零，反而会更进一步收紧。

对于住建部召开的上述会议，易居研究院智库中心研究总监严跃进告诉本报记者，此次参会的城市均为近期楼市相对较热的城市，所以信号意义较大。此次会议继续强调了房地产既有的调控思路，尤其是明确了对房地产市场监测和考核的工作。另外，此次参会的城市，基本上是近期房价上涨过快的城市，比如说银川和唐山，在全国70城房价指数排行中都比较靠前，所以此类城市参会，有很强的窗口指导效应。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，此次住建部召开的部分城市房地产工作会商会，传递出两个重要信号：

一是在原先中央指导、地方差别化调控的基础上，进一步强化省级调控责任，调控监管链条更完善。二是本次调控范围扩大，从早期的热点一二线城市扩大到三四线城市，从70大中城市二手房价格指数来看，沈阳、银川、唐山等城市二手房价格连续上涨，本次会议对于相关部门具有明显警示作用。

诸葛找房数据研究中心分析师王小嫱告诉本报记者，8月26日会议上，参会城市为近期房价涨幅明显的城市，这也是时隔一年后，住建部再次召集房价上涨过快的城市开会。这说明了房地产市场“稳”是调控的预期，量价上涨过快是中央坚决不允许的。近期的多次房地产会议均强调“房住不炒”，力促楼市平稳健康发展，这至少说明了一个调控信号：热点城市的房地产热度必须要降温。

严跃进表示，今年7-8月份全国房地产政策再次出现骤然收紧信号，有关部门召开了数次座谈会，进一步体现了当前维护房地产市场稳定的政策导向。近期召开的几次房地产会议有以下三个共同特点。

一是会议更加强调窗口指导，而非简单约谈；二是多次强调明确长效机制，促进实现调控“三稳”目标；三是明确调控思路，即地方政府需要对房地产出现的新问题担负主体责任、有足够的敏感度，防止部分地区以疫情压力为借口，对楼市过热现象撒手不管。

许小乐认为，综合来看近期的房地产相关政策，从6月银保监会“回头看”、部分城市调整土地出让政策、重点城市调控加码、房企融资收紧，再到城市座谈、房企座谈、城市会商，以上共同体现了房地产政策的新特征--“精准调控”。分类调控、因城施策将是下阶段的政策方向，调控将从供应、需求、金融、房企等多个层面入手，共同保障“房住不炒”落在实处。

(责编：李都也(实习生)、李栋)