服贸会海报亮相京城5万块大屏

“9月，我在服贸会等你”——昨天，本市公交、地铁、楼宇近5万块媒体终端大屏幕，以及歌华有线公司覆盖的近600万家庭用户的机顶盒开机画面纷纷亮出这句话，2020服贸会“刷屏”京城。

晚上8点，伴随着优美的音乐，中关村大街西侧的中钢大厦楼体被点亮，背景蓝色灯光闪烁，楼体正面如撒花般交替出现“中国·北京”“9月，我在服贸会等你”等字样，吸引过往路人驻足观看，讨论服贸会的话题。

和楼体灯光秀相呼应，户外大屏幕上则循环播放服贸会3D场馆外景和“服贸故事讲述人”短视频。3D场馆外景演示短视频镜头由南向北徐徐推进，人们可以欣赏到2020年服贸会主视觉设计，奥林匹克公园景观大道场馆和远处的仰山、西山交相辉映的美景，展示出2020年服贸会场馆群的宏伟气势。

在“服贸故事讲述人”视频中，展示了2020年服贸会主题“全球服务，互惠共享”，不同国家的“服贸故事讲述人”发出热情邀约：9月，我在服贸会等你！

自8月4日起至开幕日前，移动电视预计播出服贸会宣传片近300次，宣传海报近7000张次；地铁电视预计播出宣传片近550次；城市电视所属户外大屏联播网及楼宇终端预计播出宣传片及海报近450次。

经批准，由商务部和北京市政府共同主办的2020年服贸会将于9月上旬在北京举办。服贸会是全球首个服务贸易领域综合性展会，是中国服务业对外开放的重要窗口，同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台，将举办全球服务贸易峰会、高峰论坛、行业大会和专业论坛、洽谈边会活动、展览展示、成果发布、配套活动等7类活动，搭建面向全球的展示、交流、洽商、合作平台。本次服贸会展区占地面积约20万平方米，“云上服贸会”汇集了100多个国家超2000家展商参展参会等信息。（记者 潘福达 于丽爽 实习生 杨子彧）

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