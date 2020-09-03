2000多家次境内外企业机构将参展参会

由商务部和北京市政府共同主办的2020年服贸会将于9月上旬在北京举办。作为全球首个服务贸易领域综合性展会，服贸会已成为中国服务业对外开放的重要窗口，同进博会、广交会一起成为中国对外开放三大展会平台。记者昨天获悉，随着本届服贸会召开进入倒计时，新闻宣传、场馆搭建、环境保障、交通保障、嘉宾接待、疫情防控等各项城市运行和服务保障工作正高标准推进，将为国内外参展机构和企业搭建起面向全球的展示、交流、洽商、合作平台。

奥林匹克公园设7大室外专题展

2020年服贸会主题是“全球服务，互惠共享”，将举办全球服务贸易峰会、高峰论坛、行业大会和专业论坛、洽谈边会活动、展览展示、成果发布、配套活动等7大类活动。截至8月3日，已经有141家国际组织、驻华使馆、商协会等确认参展参会，2000余家次境内外企业机构确认参展参会。

另据了解，北京市16区和经济技术开发区将分别组建交易团，组织本辖区企业参展参会，进一步挖掘市内招商招展潜力；全国31个省区市及新疆生产建设兵团成立交易团，组织本地区企业参展参会，提升全国招商招展的广度。

本届服贸会将在国家会议中心和奥林匹克公园公共空间举办，搭建场地开阔的室外展馆，以满足国别和省区市以及各专题的参展需求。室外临时场馆于7月1日启动施工搭建工作，整体结构预计将于8月15日搭建完成。场馆位于奥林匹克公园公共区域，南起国家体育场南路、北至科荟南路，全长1.9公里，以国家体育场北路和大屯路为界划分为南区、中区和北区，并将自南向北安排文化服务、冬季运动、金融服务、体育服务、服务机器人、教育服务、5G通信服务等7个室外专题展区。

本届服贸会的室外临时场馆在风格设计上将突出各专题特色和服贸会整体视觉形象，并注重与周边建筑和环境互融，场馆中还将划分出具有中国文化特色的“院落”空间，以塑造此次服贸会的标志性形象。此外，室外展厅入口将设有风雨连廊，为参展观众提供休息等便利性服务；整个室外场馆中，还将根据展会要求，安排安检、注册、餐饮等配套服务点。

企业可免费参展“云上服贸会”

昨天，服贸会举办境外商协会和外资企业推介会。记者从会上获悉，服贸会为参展参会展客商提供多项优惠政策，将免费提供线上参展服务、线上供需对接服务等，并为线下优秀论坛会议活动提供相应奖励政策。

市商务局局长闫立刚介绍，充分考虑全球疫情，本届服贸会采取线上线下相结合的方式举办，境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主。在全力筹备好线下服贸会的同时，打造覆盖展览展示、论坛会议、洽谈签约、运营管理的全流程、全场景线上展会平台，目前该平台已全面上线，为线下办会提供服务、线上办会提供支撑。

在优惠政策方面，本届服贸会为参展参会展客商免费提供多项服务。一是免费提供线上参展服务，免费时间至下届服贸会举办前3个月。二是免费提供线上供需对接服务，参展企业可在服贸会官网栏目、运营平台中发布项目需求，平台将提供智能匹配和在线洽谈功能。三是有线上办会需求的，可在服贸会官网免费预约申请云会议。

此外，服贸会为线下优秀论坛会议活动提供相应奖励政策。按照参会重要嘉宾层级、国际化水平、标志性成果、会议上座率等因素对线下论坛会议活动进行评估，对评选出的线下优秀论坛会议活动以及办会主体给予一定的奖励。服贸会还为重要嘉宾线下出席相关活动提供相应保障。

高标准盛会助推经济复苏

2020年服贸会是疫情发生以来我国举办的第一场重大国际经贸活动，释放出中国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号，同时帮助全球服贸企业加强国际交流、获取新订单、拓展新市场，对降低疫情影响、推动经济复苏将起到积极作用。

论坛洽谈互动方面，目前已经确定举办4场高峰论坛，100余场行业研讨及行业推介洽谈活动，以及近30场境外国家和地区专题活动。其中国际组织、国家部委、驻华使馆、境内外商协会等机构举办的论坛洽谈活动占比达43%。此外，还将围绕冬奥、数字贸易、5G通信服务等热点话题举办20余场论坛。

在推介会现场，境外商协会和外资企业纷纷表示出对本届服贸会的期待。

日本贸易振兴机构北京代表处副所长荒木说，日本贸易振兴机构作为日本展区的组织方，从2012年举办的第一届服贸会开始每年都参展。“每届服贸会我们都根据中日贸易情况，选择符合时代发展的主题参展。比如2018年我们以日本旅游服务，日本特产等为主题参展之后，次年中国访日人数达到历年最高的960万人。”他表示，“虽然今年因为疫情影响，从海外组织企业参展比较困难，但这次线上线下结合的模式我们十分期待。今后日本贸易振兴机构将更加注重两国的贸易合作。”

“服贸会是全球最大的综合性服务贸易展会，为我们商务服务业提供了展示平台。”德勤中国华北区主管合伙人施能自表示，“服务贸易未来的趋势是数字化和科技创新，这次服贸会同时探索未来相关发展趋势，让我们和同行、和其他生态圈一起分享和交流，促进行业的积极发展。”（记者 马婧 实习记者 杨天悦）

(责编：栗翘楚、毕磊)