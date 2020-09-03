炫酷科技互动体验展服贸魅力

作为疫情发生以来我国线下举办的首场重大国际性展会，2020年服贸会将实现线上线下融合办展，提供丰富的互动性体验，并发布一大批高精尖技术成果，为观众带来一场“科技感”满满的服务贸易盛会，让人们充分领略服务贸易的魅力。

5G应用将科幻带入现实

本报记者 赵鹏

站在屏幕前，隔空挥一挥手您就可以千搭百试,看到新装上身的效果；开车到商场门口潇洒下车，5G全自主泊车能帮您停好车再送回来；只要一台VR一体机，通过5G和云服务器,您就能看到超级震撼的巨幕全景VR电影……记者获悉，今年的服贸会将打造近2000平方米的“微缩5G世界”，为公众带来融合智慧生活、教育娱乐等场景的沉浸式体验。

5G通信服务作为2020年中国国际服务贸易交易会的重要板块之一，将以“5G智惠新服务 5G引领新贸易”为主题，为公众展现“万物智联”的海量5G应用服务。

如今，5G应用服务的触角已深入到人们身边的各个领域。今年5G通信服务专题展区打破传统模式，以应用场景为特征，以人们的生活、工作轨迹为线索，设立了5G之家、5G乐园、5G智行、5G新消费、5G新城市和5G新工业六大板块，融合智慧城市、家庭生活、健康医疗、金融消费、社交传播、教育娱乐、交通物流、生产制造、城市管理等5G应用服务场景。

在北京联通的VR试衣展台，公众只需站在屏幕前隔空挥一挥手，瞬间就可看到海量新装的试穿效果。无需触摸的方式既避免了试衣可能带来的衣物损坏，又为试衣者避免了人群间疾病传播等问题。

购物、游园时不用再操心停车问题，取车时也不会迷失于“一望无际”的多层地下车库，北汽集团将展示智能网联汽车领域的最新技术成果，带来从5G全自主泊车到5G平行驾驶的各种创新应用。而大唐高鸿带来的自动驾驶技术，将通过智慧高速、城市交通、园区道路三大场景，让体验者感受真实路面上的驾驶体验。

据主办方透露，展区将打造实景互动展示空间，将科幻带入现实，展示出5G时代的“未来之感”。

冰球场上，冰球与球杆的猛烈撞击声和运动员的呐喊声仿佛就在观众耳边；球员和裁判们衣物的材质柔滑还是粗糙，都清晰可辨……冬奥会将采用的5G超高清直播，观众在中国联通展台就能提前体验。

中国移动这次为观众带来了5G网络下的新文娱生活，从5G+8K影院、5G云游戏，到AR/VR文娱、异地同台演唱会等丰富体验，让观众一次玩转5G。中国电信则聚焦5G新城市核心能力和应用场景，展示从垃圾智能分类到智能通行，以及智能城市安防和智慧治水等5G智慧城市管理和服务应用。

嘉年华专区体验冰雪乐趣

本报记者 李远飞

随着冬奥会临近，今年服贸会上的冬季运动专题备受关注。记者获悉，今年该专题共设置两大展览区域，除国家会议中心展区外，玲珑塔周边另设A、B、C三个展馆。

国家会议中心E1和E2展馆将作为此次冬季运动专题的核心展区，重点展示冬奥会、冰雪强国、冬季运动国际组织以及世界领先品牌。玲珑塔南侧的户外专题展区，主要聚焦冰雪文化、运动培训、服饰装备、旅游目的地、省市冰雪特色和大众冰雪等内容，为参观者带来国际冬季运动的全面体验，推进冬季运动的群众普及。

为响应“带动3亿人参与冰雪运动”的目标，今年服贸会期间，2022北京冬奥组委，中国奥委会，首钢、延庆等冬奥主要赛区都将设置奥运主题展区，展示冬奥筹备进展。七大冬奥项目的国际单项组织均将在冬季运动专题开展冬季运动知识普及。此外，冬季运动专题还计划安排参观者与奥运冠军面对面交流。

冬季运动专题将设置冰雪嘉年华专区，为冬季运动装备生产企业提供演示和推介平台，为参观者提供参与体验的机会。室内的冰雪体验包括真冰秀场、仿真冰体验、造雪屋和仿真雪越野滑雪体验等。同时，在活动期间还将举办多种形式的小型大众赛事，激发大众对冰雪运动的热情，鼓励广大青少年参与冰雪运动。

围绕冬奥会筹办、中国冰雪产业发展及国际交流与合作等内容，冬季运动专题还将举办二十余场国际论坛、行业大会及多场洽谈交易等配套活动，计划邀请260余名嘉宾参会演讲。今年展会的论坛环节将结合全球疫情防控形势，分析和研判在抗疫常态化的大背景下，冰雪行业的应对策略和发展之道。此外，预计为期三天的论坛还将围绕国际冬季运动产业趋势、青少年冰雪普及、科技冬奥、奥运城市发展、冰雪创新创业、冰雪装备产业、中国冰球发展、冰雪教育、雪场运营管理、场馆设施与营造、冰雪旅游发展等话题进行研讨与交流。

线上服贸云展会“不打烊”

本报记者 孙奇茹

为中外展客商衔接供需、对接洽谈、交流合作提供365天永不落幕的云上会展新体验，是今年服贸会的一大特色。近日，小米、旷视、特斯联、作业帮、中文在线等上百家来自在线教育、文化服务、金融服务、5G通信服务等领域的企业已入驻服贸会官方网站开辟的“云上展厅”。

中文在线AI视频教学解决方案、“阅后即焚”保证隐私安全的云洽谈间、雾化消毒机器人……在“云上展厅”里，记者看到，不少热门展品已经上线。

据京东介绍，服贸会数字平台设计规划了大数据统计分析功能，展客商在搭建展台、发布展品、发布项目的过程中，平台将会自动记录与相关内容关联的行业、领域、分类、所属地区等关键信息。值得注意的是，平台根据用户的浏览记录、画像信息进行智能匹配，能精准推荐参展商、展台和展品信息，实现展商与采购商之间的高效连接，并跟踪成交成果。

教育服务市场发展潜力巨大，是国际服务贸易的重要组成部分，也是历届中国国际服务贸易交易会展览的重要内容。去年服贸会上，作业帮展示了以人工智能技术为基础，覆盖“教学测练评”全环节的教育解决方案。利用它的“拍照搜题”功能，学生只要用手机对着不会的题目拍照，就能立刻得到题目的详细解析、知识点讲解、相关练习等一整套学习服务。今年，作业帮、猿辅导等在线教育服务企业已经率先入驻“云上展厅”，并将陆续带来自己的参展内容。

随着机器人、5G、人工智能技术的普及，服务机器人成为近年来新兴的热门服务贸易领域。参展商京东数科负责人介绍，公司今年将携机房巡检AI机器人、室内运送AI机器人等系列智能化产品，以及金融云、区块链电子合同等解决方案参展，为金融机构及各行各业提供数字化转型的一站式服务。

打造线上线下相结合的科技化办会模式，线下突出科技元素，利用5G、人工智能、VR等新技术提升现场服务保障水平，也是今年服贸会的一大特色。参会人员快速戴口罩通关、出入口无感测温……今年，到场参会的人们将会有安全、便捷的观展体验。

人工智能头部企业旷视科技是服贸会“科技办会”的顶层设计和牵头实施方。结合今年疫情防控的特殊形势，旷视全力投入研发，在有限的时间内攻克了大通量人员体温检测、戴口罩高精度识别、人员密切接触大数据分析等多个技术难题。在服贸会线下会场，相关技术就将应用，用“技术长城”代替人工，实现疫情防控工作效率的指数级提升。“我们将以优质的服务保障服贸会召开，提升服贸会科技体验和保障水平，展示中国的科技实力。”旷视相关负责人说。

(责编：栗翘楚、毕磊)