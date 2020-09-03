备展服贸企业期盼盛会新机遇

推动国际服务业开放、服务贸易创新发展的同时，服贸会也在赋能本土高科技企业海外发展和外商服贸企业中国业务拓展。在2020年服贸会到来之际，一批上届“尝到甜头”的参展商正“摩拳擦掌”，加紧筹备新一届展会的项目推介。

5G赋能云VR生态构建

实习记者 杨天悦

在5G技术迅速发展和新冠疫情全球蔓延的背景下，VR产业正迎来新的发展机遇。通过VR云直播，人们坐在家中就可以轻松进入野生动物园游览，从动物的视角观察它们的生活；通过VR云教育平台，小学生们在语文课上可以身临其境，进入盘古开天辟地的场景之中。在5G赋能的VR技术支持下，这些场景或许将很快成为日常。

本届服贸会上，兰亭数字将重点展示其基于5G技术的VR云直播平台，VR游戏和视频内容平台，以及VR云教育平台，联合国内外运营商及终端厂家、内容厂商共同构建云VR生态。

兰亭数字成立于2014年，专注于VR/MR领域的创新解决方案，曾先后3年向央视春晚提供VR直播解决方案，并为舞剧《春之祭》、国家大剧院建院十二周年等国内外大型活动提供VR直播，自成立以来，总计完成200多部原创内容制作和直播。

据兰亭数字CEO孙文博介绍，疫情期间，团队新的VR电影拍摄一度遇到人员无法聚齐的难题。“杭州团队承担所有拍摄制作任务，但导演和制片人全都在北京，VR云直播技术派上了用场。”孙文博说，使用云直播技术，导演在北京的家中戴上VR设备，就能“亲临现场”指挥调度，在“云端”完成整个导戏工作。

本届服贸会上，兰亭数字的VR直播技术也将如期与观众见面。除了支持导演“云导戏”，VR直播平台还支持4K多机位“云导播”。采集端利用VR直播将拍摄内容通过5G基站实时上传至“云端”后，导播通过远程控制就能完成机位切换和参数调整，为终端用户呈现丰富画面。

冰雪体育产业将随服贸平台壮大

本报记者 李远飞

“我不认为北京冬奥会结束的那一天，就是冬季体育产业寒冬的开始，根本不会！”即将参加2020服贸会的必胜体育产业有限公司创始人、首席执行官高峰坚定地说，“我们一点也不担心，冬奥会后只会比现在更好！”

必胜体育产业有限公司是一家以国际资源整合、世界顶级体育场馆装备制造、高端赛事运营、体育配套培训、国际体育交流等业务为核心的专业性体育公司。2015年成立后，引进了世界冰雪运动强国芬兰的优质产业资源和项目，不仅成为中国冬季两项国家队的技术合作伙伴，而且在2019年11月成为2022北京冬奥会、冬残奥会冬季两项电子靶系统的中标供应商。

企业负责人高峰有着20年的体育产业从业经历，曾任职中国足协福特宝公司、2008北京奥运会足球竞赛管理团队，并于北京奥运会后，在鸟巢成功运作了三届意大利超级杯赛，至今保持着单场比赛收入1.2亿元的中国商业赛事纪录。

今年，高峰和他的必胜体育将继续参展。通过展会平台，必胜体育也在随着中国冬季体育产业的发展而前进、壮大。“必胜体育已经过了想让大家更多了解我们的阶段了。现在大家都知道，必胜体育已经把冬季两项这个项目里的高端产品、赛事运营全部覆盖了。”高峰说，“这时候我们参展，更要突出的是冬季两项这个项目。”高峰的愿景是，通过服贸会冬季运动专题这个舞台，让人们，特别是孩子们一看到枪支、靶子和雪板，就能想到冬季两项。

做出“冬奥会后只会比现在更好”的判断，是因为高峰看到，冬季运动项目更能考验一家企业的科技含量和耐久力。“冬奥会四年一届，我们的许多产品围绕中国的冰雪竞技体育，和冬奥会挂钩，不会因为北京冬奥会闭幕就失去市场。”他说，“想要做得长久，就要以科技为抓手。我们希望借助科技的力量，做大中国的市场，做世界的大市场。”

中文在线再度参展将亮系列新品

本报记者 路艳霞

继2019年参加服贸会后，中文在线今年再度出征，将展出其深耕在线教育领域的系列产品。

2019年，中文在线携在美国市场推出的视觉小说平台——Chapters参加服贸会，并荣获“2019年中国国际贸易服务交易会国际化战略服务示范案例”。

Chapters通过技术和运营创新，将单线文字作品转化为图文并茂的呈现方式，极大程度上丰富了文学作品的表现力和感染力，用户不但可以看小说，还可以参与到剧情中进行互动。目前，Chapters注册用户已达1500万，是全球最大的视觉小说平台，多次荣登安卓平台Top-Free&Top-trending榜首。著名科幻小说作家刘慈欣作品《流浪地球》《乡村教师》已在该平台上线。2019年产品中开发了许多新的功能，并继续发展连接读者和作者的短信小说平台，活跃作者增加超过30%。

中文在线相关负责人表示，服贸会吸引了数千家文化企业参展，是规格高、规模大、国际化的文化产业盛会，为企业提供了更为广阔的展示和交流平台，为提升中国企业在海外市场的知名度，推动中国文化出海发挥了重要作用。

2020年，中文在线将在服贸会展出其深耕在线教育领域的系列产品，包括中小学数字教材建设与教学应用平台、中小学生自主学习平台、AI视频教学解决方案、数字图书与听书资源以及精品学科微课。

虹膜身份核验终端助力科技防疫

实习记者 杨天悦

疫情防控期间，身份核验和实名登记成为人们进入许多公共场所的必经流程。尽管不少卡口都已经实现非接触识别和无接触测温，但因佩戴口罩、护目镜和帽子造成识别错误的现象也时有发生。是否可能不用摘口罩、脱帽子就能完成身份核验？本届服贸会上，中科虹霸即将带来这项新技术。

北京中科虹霸科技有限公司由中科院自动化研究所成立，从事机器视觉和生物特征识别等人工智能领域的技术研究、产品开发与成果转化。生物特征识别，是指通过获取和分析人体的生理和行为特征来实现自动身份鉴别，中科虹霸主攻的是虹膜识别。

据中科虹霸战略合作部总监李星光介绍，眼球里俗称“黑眼球”的虹膜组织具有非常丰富的特征点和独一无二的纹理特征，可以轻松区分同卵双胞胎。与人脸、指纹等其他生物识别技术相比，虹膜识别精确度高、稳定性好，并且方便进行非接触式采集。此外，虹膜每秒钟会颤动两次，这也非常容易帮助区分活体和照片。

“结合虹膜识别等计算机视觉和智能传感器技术，就可实现人员体温精准筛查和各类人员的精准管控。”李星光介绍，疫情发生以来，中科虹霸的虹膜身份核验终端已在商务楼宇、医院、社区等多种应用场景大量部署，彰显“硬核”科技防疫力量。

此外，中科虹霸搭载智能虹膜身份核验终端的智能门锁也将在本届服贸会上一同亮相。该智能门锁利用虹膜识别进行身份核验，比钥匙、密码和指纹具有更高的安全性，适用于家居、办公场所，以及专人管理的保密机关等多种场景。

在上届服贸会上，中科虹霸已经与南非和新加坡两国商会达成合作意向，在当地提供身份核验服务。“这也加快了中国的虹膜识别产品在亚洲和非洲等国的应用推广进程。”据李星光介绍，该技术也在老人儿童防走失、公安刑侦、金融服务、矿山人员上下井安全管理等领域发挥重要作用。

(责编：栗翘楚、毕磊)