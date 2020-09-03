参观服贸会须提前两天在线预约

9月5日至9月9日，2020年中国国际服务贸易交易会国家会议中心室内展馆及周边室外展馆将免费面向社会公众开放。想去观看展会盛况的市民游客，即日起可以登录服贸会官网或官方APP开始预约。北京青年报记者了解到，个人预约按照“先约先得、额满即止”的原则，预约的个人用户需已注册北京健康宝并确保健康状况为“绿码”，如健康宝状态异常则无法进行预约。

据介绍，个人前往服贸会现场参观时，需提前预约。具体预约方式为分时、分区的提前预约，预约成功后即可免费入场参观，各展场、展区“一码通行”。可预约的观展时段为9月5日至9月9日每日上午9时至13时和下午13时至17时，整体展区分为南区、中区和北区三个区域，提交预约信息时须选择一个区域作为观展入口。值得注意的是，个人预约参观须提前两天在线进行预约。

想要前往的观众可登录服贸会官网（https://www.ciftis.org）首页点击“社会公众观展预约”或在各大应用商店下载“服贸会”官方APP，依照操作步骤进行预约，预约成功后会收到短信通知，并可通过官方APP查看参观二维码。预约成功后，登录服贸会官方APP，凭预约成功二维码，在预约时段内从预约入口刷码入场即可。

每位成年人最多可携三名身高不超1.4米的未成年人入场。个人观众进入展区后可通过南区、中区、北区间的连廊通道参观所有展区、展馆（会议区除外），若个人观众在预约时段内离开服贸会展场，须从预约的区域入口重新刷码入场，在预约时段内可多次进出展场，超出预约时间后将无法再进入展场。

因展场周边停车位较少，建议乘坐公共交通出行，务必按照提前预约的“区域”就近入场。此外，现场优先保证网上预约的个人观众入场。在满足防疫要求的情况下，根据现场人流情况也可通过现场扫码登记、无感测温、查验证件（居民身份证或护照）的方式入场参观。详情可拨打服贸会官方客服电话4006930616进行咨询。

服贸会入场路线

1.预约时选择服贸会南区入口的观众，可从1号入口、3号入口、5A号入口、6A号入口、7号入口刷码进场。

2.预约时选择服贸会中区入口的观众，可从8号入口、9号入口、12号入口、13号入口、17号出入口、18号出入口刷码入场。

3.预约时选择服贸会北区入口的观众，可从10号入口、11号入口刷码入场。

注：详细入口分布情况可在服贸会APP上或现场查看《服贸会现场入口指引图》。

亮点

朝阳展区看“新”：潮文化融合炫科技

北青报记者从昨日举行的服贸会文化服务专题展朝阳区新闻通气会上了解到，朝阳区一批文化科技、文化新消费领军企业和行业组织将集中亮相服贸会文化服务专题展。同时，朝阳区按照线上线下相结合的方式，将在“云上服贸会”展台集中展示来自全国18个省25个城市（区）的110家老旧厂房改造转型的文化产业园区。

据介绍，朝阳展区位于服贸会文化服务专题展区12号展馆内，将以“北京朝阳·国家文化产业创新实验区——新时代、新动能、新机遇、新发展”为参展主题，重点突出全国文化中心核心区建设新成果、文化科技融合新技术、文化消费新业态三大特色，采取“线上+线下”相结合的展示模式，全面展示朝阳区全国文化中心核心区建设和文化产业高质量发展的新亮点新成就。朝阳区委宣传部相关负责人介绍，本届服贸会朝阳展区品牌企业云集，文化新科技、新消费精彩纷呈，央视频、蓝色光标、果壳科技、泡泡玛特等都将亮相。

朝阳展区除线下参展企业带来的精彩纷呈的展览展示内容外，朝阳区采取“线上+线下”相结合的展览展示方式，在“云上服贸会”展台也准备了丰富多彩的展览展示内容。不仅所有线下参展的企业都进行了线上的展览展示，并且还邀请了100余家国内外品牌企业（项目）在线上展览展示。例如，全国老旧厂房协同发展联盟将集中展示来自全国18个省25个城市（区）110家各具特色的文化产业园区，国际文化产业园区发展联盟将集中展示德国、荷兰、韩国等国外文化产业园区（项目）。

此外，朝阳区“潮朝阳 FUN生活”主题展也将在服贸会期间精彩亮相，展区位于国家会议中心地下一层6号馆核心区域，面积达330平方米。朝阳区文化和旅游局负责人介绍，展区分为丰硕成果、时尚先锋、文蕴朝阳、双奥故事四个板块，通过奥运旅游、创意旅游、时尚旅游、特色旅游等内容大力彰显文旅融合以及朝阳区国际化、时尚化、年轻化的特征。文/本报记者 李泽伟

丰台展区观“妙”：“丰”华、“丰”采、“丰”光成果丰硕

北青报记者从昨日举行的服贸会丰台区筹备情况新闻通气会上获悉，目前丰台区已有195家企业报名参与服贸会线上办展，开展商业洽谈。同时，丰台区还将全面参加金融服务专题展、文化服务专题展、旅游服务专题展，并参与投资北京洽谈会及中外金融机构高端对话，全方位呈现丰台区金融、科技、文化、旅游领域发展成果，展现未来发展前景。

备受关注的丽泽金融商务区将亮相本次服贸会金融服务专题展。届时，丰台展区将重点围绕“打造新时代全球金融产业发展新区”主题，通过图文、动画、视频等多媒体形式，展示丰台金融业发展成果和丽泽金融商务区的发展优势、重点项目以及发展前景。另外，服贸会北京日活动中，丰台区将参加“金融·北京”的主题推介，届时区领导也将重点介绍丽泽金融商务区的发展优势。

在文化服务专题展方面，丰台将以“妙笔生花看丰台”为主题参展文博会，通过纵览“丰”华、梨园之乡、创新“丰”采、未来“丰”光四个部分，展示丰台区文化产业发展的丰硕成果。丰台区“文化地图”也将首次亮相展区，以数字手绘形式呈现，全景展现丰台区文化产业、戏曲、旅游等方面的152个地标。为增强互动体验感，本次展览还将邀请专业演员表演经典戏曲剧目，现场更有孙悟空、关羽造型机器人表演“戏舞”，“丰丰”AI机器人趣味互动，以“戏曲+科技”的创新形式展现古典与现代的交汇，为观众带来耳目一新的观展体验。

在旅游服务专题展丰台展区将突出展示丰台区的文旅标识“卢沟晓月”，届时，将有动态3D演示的“卢沟运筏图”上演，并有“卢沟谣”情景展示。同时，展览将首次推出丰台文旅资源电子地图，共20大类276个点位实现“一图在手，游遍丰台”。值得一提的是，丰台区还首次推出虚拟展厅，配合线下展会，线上通过3D技术与微信平台的结合，打造与实体展厅一致的虚拟展厅。文/本报记者 蒲长廷

服贸会电商大会官方直播间集结民族品牌

北青报记者昨日获悉，受北京市商务局和电商大会组委会委托，北京广播电视台将承担2020中国服贸会中国电商大会唯一官方指定直播间的直播带货活动。

9月6日即本周日14时30分至17时30分，北京广播电视台主持人春妮将邀请中国女排总教练郎平、国美零售总裁王俊洲，以及海尔、小天鹅、TCL等民族品牌掌门人一起走进直播间，打造以“国造国强 国潮国美”为主题的直播活动，立足民族品牌融媒体传播、网络电商信息化发展，弘扬中国制造的新时代，助力民族品牌发展。

“让世界爱上中国制造”是中国优秀制造企业的必然追求，也是国家工业精神的重新凝聚。“国造国强 国潮国美”——2020年服贸会中国电商大会唯一直播定制专场，嘉宾们将一起畅聊中国制造和智能科技未来发展之路。

北青报记者了解到，此次直播间实体搭建在鸟巢旁边，突出场景性+沉浸式体验，将讲述中国人在电子信息化时代的感受，力求开创一种别开生面的新式带货直播模式。此次直播围绕国潮IP话题进行打造，将在“BTV妮选”及国美在各平台账号同步直播，彰显2020年服贸会“中国电商大会”共融、共建、共赢的主题。（记者 李佳）

(责编：栗翘楚、毕磊)