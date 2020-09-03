记者2日从北京市文物局获悉，由文物局主办的“文物及博物馆相关文化创意展区”将在服贸会开幕当天于奥运景观大道8号和2号展篷精彩亮相。

“展区只有千余平方米，却是对北京市文博产业的完整展示。”北京市文物局党组成员、副局长向德春说。展览突显北京作为“国际知名的中国文物艺术品交易中心”的核心理念、探索成果和发展方向，聚焦“让文物活起来”，展示博物馆文创产品开发方面开展的重要探索及最新成果。

据介绍，服贸会期间，文博展区将公布文物艺术品“北京指数、北京发布、北京标准”，知名拍卖企业也将扎堆举办“大拍”“云拍周”；易拍全球网络科技公司将利用多年积累的资源优势，组织由13个国家众多知名拍卖行和古董商参与的网上中国文物艺术品交易活动，为北京建设有“国际影响力的中国文物艺术品交易中心”营造深厚的氛围。

据中国文物交流中心文创发展处处长卢凯望介绍，在文博展区的“国际文物艺术交流平台”上，将展示文物交流取得的重要成就；以“可移动文物智能包装箱”为代表的硬核创新技术产品，让人对文博科技刮目相看；而文物修复专家在现场进行书画、青铜器、纺织品、瓷器等文物修复，让观众可以实地领略文物修复的全过程，使“神秘”的文物修复走近大众，实现知识普及。

文物艺术品拍卖行业伴随着改革开放，已经走过了27年的路程，北京文物艺术品市场从无到有，从小到大，始终引领全国行业发展。说起北京的拍卖行业参展亮点，北京拍卖协会会长甘学军如数家珍。他介绍，目前北京有文物拍卖企业数量280余家；拍卖成交额从最初的不到百万增长到2019年的177亿，实现了跨越性发展；全国拍卖企业十强北京占半数以上。嘉德、保利、瀚海、荣宝、中贸圣佳等部分国内顶尖拍卖企业，将在本次博览会上展示各自的风采。

据了解，为体现“文化惠民”政策，本次文博展区还特别设立了“文物商品展示销售区”，北京市文物交流中心、北京古玩城将带来一批价廉质优的文物艺术品，面向广大收藏爱好者进行销售。

作为北京市博物馆文创产品开发平台，“文博衍生品创新孵化中心”也在文博展区亮相。它是服务全市文博单位的资源聚焦与公共服务平台，再现了北京落实中央和北京市一系列政策文件的最新成果，为打造北京文博文创全产业链奠定了坚实的基础。中心负责人吴玥介绍，服贸会期间将重点展示孵化中心平台企业及文博单位的文博文创孵化成果，从文物元素采集，到版权确权梳理，再到创意产品的产出与授权，以及文博文创商品的转化变现，直至服务人民美好生活的使用；观众还可以欣赏品鉴文博文创产品，进行互动体验。

北京文物局市场管理处处长哈骏告诉记者，本次展会还汇聚了故宫博物院、中国国家博物馆、恭王府博物馆，以及北京地区22家全国博物馆文创产品开发试点博物馆的最新文创成果。包括首都博物馆、天津博物馆及河北博物院在内的京津冀代表性博物馆的文创精品，以及京津冀博物馆协同发展联盟45家博物馆文创产品，则可以让广大观众直观了解到近年来京津冀三地以“地域一体、文化一脉”为指导思想的文化协同发展，以及给三地文化产业发展带来的助推作用。

此外，“8+”名人故居纪念馆联盟展台，将不定期发放“8+”联盟文创品，定期播放动画、采访、纪录片等各种围绕名人、名人故居的视频，还为大家准备了馆长展会现场直播、萌芽木刻、版画拓印、微讲座《匠心筑梦——从京张铁路到京张高铁》等丰富有趣的互动活动。

本届服贸会采取线上线下融合举办的方式。高校博物馆文创产品首次集中亮相，有16家高校博物馆参加了线上展示。在京的7家高校博物馆参加了线下展览展示，包括清华大学艺术博物馆、北京林业大学标本馆、中央民族大学民族博物馆、北京交通大学大学生机械博物馆、北京服装学院民族服饰博物馆、北京中医药大学中医药博物馆、中国传媒大学传媒博物馆。展览以图片、文字、实物与高校博物馆VR电子展示相结合的方式，全方位呈现各个高校博物馆文创产品特色。

线上云展会不仅使观众可以足不出户参观展览，了解情况，充分领略北京文博产业发展成果，而且为广大参展商提供了丰富的云展台功能，并通过云洽谈、云直播、云会议等产品功能来帮助参展商成功留存转化客户。据悉，截至8月31日17：00，完成线上注册的企业共87家，完成平面展台搭建率100%；上架展品1468件；企业发布项目数量585个。（记者李韵）

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