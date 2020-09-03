办好今年服贸会具有风向标意义——商务部服贸司相关负责人详解服务贸易热点问题

2020年中国国际服务贸易交易会即将在北京举行。这次会议为何备受关注？服务贸易对经济发展有何重要意义？围绕服务贸易和2020年服贸会的热点问题，商务部服贸司副司长樊世杰近日接受了新华社记者的专访。

服务贸易成为国际贸易中最具活力的部分

对外贸易分为货物贸易和服务贸易。货物贸易就是货物的进出关境，服务贸易是指以服务作为商品进行跨国交换的经济活动。

世界贸易组织界定了服务贸易的12大领域，包括商业服务、通讯服务、建筑及相关工程服务、金融服务、旅游及旅行相关服务、娱乐文化与体育服务、运输服务、健康与社会服务、教育服务、分销服务、环境服务及其他服务。

“全球经济正在经历新一轮大发展、大变革、大调整，数字技术崛起，产业深度融合，全球价值链重构，全球服务业和服务贸易快速发展，服务贸易成为国际贸易中最具活力的部分，发展前景广阔，对世界经济影响深远。”樊世杰说。

服务贸易是世界经济增长潜力所在。樊世杰介绍，当前，世界经济总产出的六成来自服务业，服务业和服务贸易成为世界经济新引擎。目前，占全球出口总额20%的服务出口贡献了全球外贸增加值的近一半。

服务贸易也是决定大国竞争优势的关键。樊世杰介绍，当前，以研发、金融、物流、营销、品牌为代表的服务环节在全球价值链中越来越处于核心引领地位，甚至决定了全球价值链的布局和资本流向。服务贸易是抢占国际经济制高点的主攻方向。

服务贸易成为我国对外贸易发展新引擎

党的十八大以来，我国加快构建开放型经济新体制，持续深入推进服务业改革开放，服务贸易体制机制不断完善，服务贸易发展水平不断提升。

樊世杰介绍，2012年以来，我国服务贸易年均增长7.8%，高出全球增速约3.7个百分点。2019年，我国服务进出口总额54153亿元人民币，规模稳居世界第二位。此外，我国服务贸易逆差有所减少，结构进一步优化，知识密集型服务进出口占比提升，市场渐趋多元。

新形势下，服务贸易对中国经济和外贸发展至关重要。

从国内来看，服务贸易成为我国对外贸易发展的新引擎。樊世杰说，我国服务贸易增速高于全球服务贸易和我国货物贸易增速，成为提升综合竞争优势的新抓手和稳增长稳预期的新支点。同时，随着制造服务化，服务数字化、外包化进程加快，我国参与全球价值链的重心逐步从加工环节向研发、设计等高附加值环节跃迁，服务贸易占外贸比重不断提升。

从全球来看，中国已成为全球服务贸易增长的重要贡献者。樊世杰介绍，过去15年中国服务出口年均增速高于全球1.6个百分点，累计服务进口额达到了4.5万亿美元。

办好今年服贸会具有风向标意义

服贸会的前身是京交会，自2012年以来已成功举办六届。作为服务贸易领域的龙头展会，服贸会与上海的进博会、广州的广交会共同构成新时期我国全方位对外开放的重要展会平台。

“在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，办好今年的服贸会意义非同寻常，具有风向标意义。”樊世杰说。

在他看来，2020年服贸会是疫情发生以来我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，将向国际社会展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。办好今年服贸会，有利于在当前国际国内形势下，向全世界展示中国坚定不移扩大对外开放的信念和决心，能够推动中国对外开放向更高水平迈进。

同时，办好服贸会在推动我国贸易高质量发展上有重要作用。樊世杰分析，服务贸易在全球贸易中的地位与日俱增，我国正加快培育外贸新模式、竞争新优势。服贸会是我国唯一的，也是全球规模最大的综合类服务贸易展会，办好服贸会对我国贸易高质量发展及深化国际协调合作具有不可替代的作用。

此外，办好服贸会有利于促进我国参与全球经济治理。樊世杰说，服贸会涵盖了国际服务贸易所有领域。办好服贸会有助于发出中国声音，提升我国在服务贸易领域的话语权和影响力，更好维护多边贸易体制，推动全球贸易发展。（记者陈炜伟、王雨萧）

(责编：栗翘楚、李栋)