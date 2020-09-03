中国“特别合作区”特色精品村开工建设

近日，由中建一局三公司承建的田寮村人居环境综合提升工程中市政道路巷道工程全面开工建设。该项目是中国第一个特别合作区，深汕特别合作区打造的首个特色精品村，旨在推动安居乐业新农村建设，探索飞地经济发展新模式。

该工程位于深汕特别合作区中心城区，建设内容主要为市政专项、村内景观工程、田寮公园和地下停车场，涵盖总长约1.2千米的6条主线路、总长约3.5千米的28条巷道、总建筑面积4000平方米的地下停车场及巷道整体铺设、房前屋后绿化、停车位规划等。项目团队将采用木质斗拱、青石灰瓦相结合，在田寮村三处入口节点设立民风主题景墙、牌坊景观，打造岭南风韵特色农村；积极探索"党建+农村人居环境整治"工作新模式，结合沿线特色建筑，在街道空间融入红色党建文化主题元素，打造极富党建文化的红色新农村；依据适地适树原则、自然形态原则和增花添彩原则，统筹整体绿化施工，以绿色为主基调，增加开花乔灌木。

中建一局三公司始终积极贯彻落实党和国家决策部署，以"新农村"建设为契机，践行央企责任担当，全力打造绿色、宜居、舒适的特色精品村，助力"乡村振兴"，共建大美中国。（通讯员 易三轩）

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