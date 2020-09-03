从“纸上”落到“账上” 减税降费红利助各领域加速复苏

今年以来，一揽子减税降费政策的出台，为各行业企业纾困解难发挥了重要作用。为了加速释放政策红利，税务部门落实减税降费政策，出台相关配套服务举措，助力企业稳规模、提质量、增信心。

万亿减税降费红利在各领域加速释放

记者从国家税务总局了解到，仅今年上半年新增减税降费就已经超过了1.5万亿元。从制造业到服务业，从内贸企业到出口企业，减税降费红利正在各行各业加速释放。

今年以来，受常态化疫情影响，不少外贸企业，尤其是中小型外贸企业，面临回款延期，资金周转困难等不利的情况。税务部门主动靠前问需，精准施策解难，通过实施“一企一策”便民惠企措施，确保企业在最短时间收到退税款。

国家税务总局汉中市税务局党委书记、局长米晓东：这些外贸企业，也将省下的税费用在“刀刃上”，通过转产、转销等方式，应对外贸新形势，在疫情冲击下，依然实现了逆势增长。

记者从国家税务总局获悉，今年1-7月，全国税务机关办理出口退税8953亿元，出口退税平均时间提速20%，减税降费不仅疏解企业经营困难，还增强企业发展信心。

数据显示，今年上半年全国累计新增减税降费15045亿元。十万户重点税源企业的每百元营业收入税费负担同比又下降了0.65元。大规模减税降费，有力激发了科技创新。二季度，全国享受研发费用加计扣除政策的三十三万户企业购进高技术设备和服务同比增长22.3%。

税收赋能 助力打造“工业互联网之都”

8月12日，青岛出台支持工业互联网发展“20条”措施，包括构建完备的工业互联网生态、打造国际领先的工业互联网平台等。青岛也由此成为国内首个出台综合性工业互联网套餐性政策的城市。青岛税务部门主动靠前服务，在落实落细减税降费政策的同时，优化服务方式，助力将青岛打造为“世界工业互联网之都”

位于青岛的海尔集团，是闻名全球的家电企业。目前，海尔正从传统制造家电产品的企业转型为互联网平台。董事局主席张瑞敏介绍，海尔集团通过转型，探索打造卡奥斯工业互联网平台，在疫情冲击下，6月份销售额和利润率仍实现两位数增长。

“海尔取得的成绩离不开税务部门的鼎力支持。”海尔集团税务部长刘忠胜说，“仅疫情期间，企业所得税捐赠税前扣除、增值税及附加减免、延期纳税、房产税和土地使用税减免等一系列优惠政策落地，就为海尔集团累计节税1500万元。不仅为海尔集团应对疫情提供了资金支撑，也促进了企业的转型升级。”

近年来，国家税务总局青岛市税务局针对海尔特别是卡奥斯工业互联网的转型发展，不断优化服务方式，与海尔集团ERP系统互联互通，搭建全国首例具有工业互联网特征的税企直连平台“智税通”，涵盖纳税信息全景监控、企业基本信息跟踪、智能退税、智能申报等税务管理平台，帮助企业财务人员缩短申报准备和办理时间95%以上，涉税业务录入数据减少90%以上。此外，“智税通”平台上开发的“退税宝”功能还直接为海尔集团释放流动资金8亿元，年节约财务成本3000余万元。

减税降费惠及餐饮“小店” 助力稳就业保民生

今年以来，我国实施大规模减税降费，加强对企业帮扶，减税降费的红利极大地助力餐饮企业稳产、稳岗，增强了吸纳就业能力。

“现在我们比今年前两个月好多了，线上线下同时供应，每天差不多能够卖100多份豆腐脑，销售量上去了，资金压力就小了。”四川峨眉山东门豆腐脑店主谭学彬表示，“我们这个小店，也享受到了税费减免，不然房租、水电费、员工工资等成本根本扛不住。”

受疫情影响，四川蜀九香企业管理有限公司十多家门店停业一个多月，停业期间公司没有收入，员工工资、房租依然要支付，3月份恢复堂食以来生意较疫情前依然不好，企业经营压力巨大。

为了确保减税降费红利直达市场主体，四川税务部门采取分行业、分类型对符合政策条件的企业进行帮扶辅导，安排专人到四川蜀九香企业管理有限公司对公司目前经营情况、享受税费优惠政策的情况和存在的困难做详细回访。对1-5月发票的开具、增值税申报表的填报进行再次辅导。经过初步核算，蜀九香公司1-7月增值税及附加税、房产税等减免178万元，很大程度上缓解了企业的经营压力。

在四川，像这样的“火锅例子”，还有很多。有的以刺激内需带动就业：彭州火锅老字号——田鸭肠火锅店等门店，前6个月为退役士兵提供岗位，获得减免2.33万元。有的以享受政策优惠缓解压力：麻辣空间餐饮公司在政策帮扶下，享受到了20.5万元税款减免，对冲人力成本、店铺租金等大额开支。

(责编：车柯蒙、杨曦)