简上体育综合体项目多层立体式体育综合体封顶

8月28日,随着中建三局二公司简上体育综合体项目最后一榀桁架精准就位,这座侧看形似“错层叠盒状”、俯视犹如“巨人阶梯”的大跨度正交双向桁架结构工程正式合拢,标志着项目主体结构全部完工。
项目总用钢量近万吨,投影长度138米,宽度102米,15榀主桁架与6个核心筒相连接,4层场馆依次垂直叠加,是国内首座多层立体式布置8个场馆的体育综合体工程。
科技攻关,提升品质履约原动力
项目正交双向桁架结构共4层,错层垂直布置,最大净空高度45米,通过与6个核心筒连接,形成稳定体系。
为保证核心筒稳定性,桁架结构需落后核心筒一层插入施工,由于地下室顶板荷载较小,给桁架结构施工带来极大难度。
项目技术总监余磊介绍,为保证地下室顶板在不增加配筋情况下,仍能满足施工需求,项目钢结构团队成立专项QC小组,研制出一种创新型段续快拆支撑体系,上部支撑落座于桁架结构上弦位置,利用桁架结构协同受力。
同时,项目部联合设计院对桁架结构杆件进行受力复核,针对受力较大位置,支撑底部通过分配梁的方式,将支撑反力传递至混凝土梁上,从而解决了施工难题。
“内外科”护航,偏差控制在3毫米以内
为确保桁架安装精度与施工结构安全,项目部在工业公司技术部的指导下,从“外科”“内科”两方面对支撑体系与桁架结构进行全过程、全方位体检护航。
精准“外科”。从支撑定位、标高及垂直度,小立柱定位与标高,桁架定位等工序严格测量把控,最终将桁架定位偏差控制在3毫米以内,有效避免对接口错边现象影响焊接质量,焊缝探伤难以满足精度要求等问题。
全细“内科”。聘请武汉理工大学教授团队对支撑、桁架体系进行施工全周期应力应变监测,每周出具监测报告,并及时与仿真计算数据对比分析。目前,已出具25期监测周报,监测数据与理论数据全部吻合。
钢结构项目经理黄宇辉介绍道:“项目采用分片分段安装工艺,满足结构设计和工期要求。同时,大跨度正交双向桁架结构用钢量小,承载力大,极大增加了室内空间。”
四层八大场馆中,大体量游泳馆及多功能馆布置底层,内部通透明亮,并与下沉入口广场形成半开放的共享空间;二层布置体育舞蹈培训用房、击剑馆、跆拳道馆、室外篮球场和室外器械健身场地;三层为羽毛球馆,在夹层空间设置乒乓球馆;四层为网球馆。
项目各类场馆能满足赛事与日常使用、室内与室外空间、体育运动与文化生活等多方面需求,提高全民健身的参与度,增添都市活力,将成为具有独特魅力的体育标杆。(通讯员 阳优 耿钰洋 孙丙丽)
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