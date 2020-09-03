【行走自贸区】天津自贸区打造高质量发展“升级版” 服务京津冀协同发展

人民网北京9月3日电（鄂智超）9月1日，“行走自贸区”天津自贸试验区云座谈在线上举行。中国天津自贸试验区管委会办公室副主任唐中赋向记者介绍，自贸区的战略定位是服务京津冀地区的协同发展，近年来已积累了不少宝贵经验，未来将担负起深化改革、扩大开放的重任，继续服务京津冀协同发展。
中国天津自由贸易试验区是经国务院批准设立的，中国北方第一个自贸试验区，区域面积119.9平方公里，全部位于滨海新区辖区范围之内，分为天津港东疆、天津机场、滨海新区中心商务区共三个片区。
其中，天津港东疆片区重点发展航运物流，国际贸易，融资租赁等现代服务业，定位北方国际航运中心和国际物流中心的核心功能区。天津机场片区重点发展航空航天，装备制造，新一代信息技术等高端制造业和研发、设计、航运、物流等生产性服务业，使天津先进制造业企业和科技研发转化机构的重要聚集地。滨海新区中心商务片区重点发展以金融创新为主的现代服务业，是天津金融改革创新聚集区。经过五年的创新发展，三大片区与格局规模正在形成优势互补的演绎态势。
“我们瞄准京津冀协同发展，高水平对外开放平台，加速推进自主创新，天津自贸实验区总体方案深改方案中，70余项关于京津冀特色制度创新措施目前已经全部实施。”唐中赋介绍，天津自贸试验区服务京津冀协同发展，主要体现在若干个方面上。
一是构建京津冀国际贸易大通道。天津自贸区在全国率先实施了京津冀区域通关一体化改革，探索口岸通关和物流流程综合优化改革。到2019年底，进出口通关时间分别下降了36.8%和3.27小时。
二是服务京津冀企业国际化经营。今年，自贸试验区发挥跨境投融资综合功能优势，打造走出去海外工程出口基地、央企创新型金融板块承载地和跨境投融资的枢纽，累计有81家央企设立400余家创新型的金融主体。2019年承接了非首都核心功能疏解项目超过了600个，新增市场主体中京津冀企业的数量占到了50%以上。
三是服务京津冀高质量发展。成立京津冀众创联盟，成功实现了离岸租赁、国际保底物流、金融、医疗、健康素质竞技以及二手车出口等创新业务，促进了新经济、新动能、新模式的培育。自贸区试验区签署了京津冀战略合作框架协议，在协同推进、制度创新、国际贸易、物流合作、大通关一体化等八个方面开展深度合作，加快制度创新和实践经验复制推广，做好总结评估和复制推广工作，先后推出了178项可以向京津冀地区联动发展的经典案例。
天津港自贸区多年来在积累经验的基础上，也将这些经验复制与推广。“我们累计了428项创新的成果，其中有37项已经向全国复制推广，有230项向天津市和相关的区域复制推广”，他表示。据悉，2020年7月，在国务院发布的第六批全国可复制推广经验中，天津贡献了37项中的10项。
唐中赋最后提出，天津自贸试验区将按照国务院关于自贸试验区复制推广的要求，学习借鉴兄弟自贸试验区的先进建设经验，加快新动能培育，推动高质量发展，努力贡献更多的有天津特色的系统集成的创新经验，更好的服务京津冀协同发展建设。未来，天津自贸试验区仍将担负起深化改革、扩大开放的重任，大胆试、大胆闯、自主改，进一步扩大国际发展的大格局，加快中国北方国际航运枢纽建设，持续创新政策与制度体系，以新动能引领中国更高水平对外开放，努力成为天津加快落实一基地三区的功能定位，带动环渤海地区经济发展，服务京津冀协同发展的创新高地。
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