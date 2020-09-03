【行走自贸区】天津自贸区中心商务片区：发挥金融创新为实体经济注入活力

人民网北京9月3日电（鄂智超）9月1日，“行走自贸区”天津自贸试验区云座谈在线上举行。天津自贸试验区滨海新区中心商务片区工作局局长张瑞华表示，片区将保持自身特色，运用“FT账户”体系，在金融创新方面发挥更大作用。

张瑞华介绍，中心商务片区以金融创新为主，是全国金融创新发展示范区。“过去五年，金融创新始终是我们的主攻方向”，他表示。天津自贸区中心商务片区的金融创新体现了几个方面的特点。

首先，在金融产业资源聚集方面形成了一定规模，中心商务片区的金融机构类整体项目量超过2700家，涉及银行保险、证券、基金保底等全牌照类型。第二，在业务创新上形成了亮点与突破。第三，形成了“保底”的特色，在片区内注册的保底机构共200多家，其中央企保底机构占比超过了一半。第四，通过设立金融监管中心，确保能够进入中心商务片区经营的金融机构的基本素质，随时收集金融企业的数据和发病运行情况，对于出现的问题或风险随时做出反应。

如何提升天津在金融功能上的作用？张瑞华表示，目前天津已经具备了齐备的工具——“FT账户”。据悉，天津“FT账户”是指天津市金融机构根据客户需要在分账核算单元开立的规则统一的本外币账户。该账户按照“一线宏观审慎，二线有限渗透”的原则进行收支管理，是积极探索金融账户开放与资本项目可兑换的一项账户制度安排。“FT账户”为天津自由贸易试验区提供了“电子围网式”的金融环境，批准上线的金融机构将按照“标识分设、分账核算、独立出表、专项报告、自求平衡”的管理要求，以“FT账户”为载体和操作平台，为市场主体开展适用于天津自由贸易试验区的投融资汇兑及相关业务。

目前，国内仅上海，广东、海南、天津四地具备此种账户，而天津市是中国北方唯一一个有此政策的城市。

“为实体经济注入活力，或者说减少实体经济的运营交易成本，才是金融产业的真正目的，将金融服务于实体经济发展，始终是天津自贸试验区中心商务片区工作的指导思想。”张瑞华最表示，天津自贸区将全力运用“FT账户”体系，为京津冀乃至整个北方实体企业的发展,提供更好更完善的金融服务。

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