【行走自贸区】天津自贸区机场片区：尝试新思路换来新成效

人民网北京9月3日电（鄂智超）9月1日，“行走自贸区”天津自贸试验区云座谈在线上举行。天津作为国内最早开展平行进口汽车贸易的地区，在近两年来优势凸显。天津自贸试验区天津机场片区工作局局长何江表示，机场片区不仅在平行进口汽车贸易上占据领先，在保税维修再制造等领域也开展了更多尝试，成效显著。

何江介绍，天津机场片区起源于天津港保税区，自1991年建区开始，平行进口汽车业务就是其重点之一。相对于由汽车“主机厂”引入国内的“中规车”，平行进口汽车以C端客户需求为起点，通过代理商或经销商向国外企业订购车型。目前，天津港的平行进口汽车以来自北美、中东等地区为主，其中中东车型数量较大。

何江表示，自贸区机场片区经过多年的与完善，已形成从国外汽车采购、汽车进口报关报检、汽车维修，汽修整备，以及售后服务、金融等方面的完善产业链条体系，规模在全国范围内领先。“在天津港，平行进口车的报关更快，报价中心也更加规范。目前，机场片区每年平行进口汽车数量占全国总量的40%以上。”

据悉，每年我国平行进口汽车的数量约在8.8万辆左右。何江认为，目前平行进口汽车的体量相较于“中规”进口汽车还较少。他认为，可以利用天津特有的口岸功能，发展转手贸易，并与金融、供应商体系相结合，拓展并做好二手车出口业务，走出一条特色发展之路。

何江还介绍，在保税维修方面，机场片区也尝试了新思路。“2018年，天津自贸实验区机场片区通过多方面的举措，为航空企业开展保税维修、再制造创造了更好条件。”他举例，在疫情期间，在境外进行的客机改货机业务无法保证顺利进行，因而转向了在片区内进行，同时成本与国际持平，形成了一定竞争力。

“不仅是飞机的保税维修，目前，片区已经有新港船舶重工有限公司、中州工贸公司两家轮船维修企业开展业务。”何江认为，保税维修和再制造业务对产业的支撑非常重要，而随着中国的经济的发展，延伸、做大产业链的关键时间点已经到来。

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