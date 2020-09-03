【行走自贸区】天津自贸区东疆片区：“新动能”带动综合产业体系改革创新

人民网北京9月3日电（鄂智超）9月1日，“行走自贸区”天津自贸试验区云座谈在线上举行。从享誉全国的“东疆租赁模式”，到发展新兴产业、引育新动能，东疆片区进行了持续改革创新。天津自贸试验区天津港东疆片区工作局局长刘庆良表示，东疆片区逐步形成了以融资租赁、国际贸易、航运物流等为主导，以金融、信息，科技，文化，旅游等为辅的综合产业体系。

天津港东疆片区定位为北方国际航运中心和国际物流中心的核心功能区。刘庆良表示，“一提到东疆保税港区的时候，首先想到的就是东疆的租赁模式。”他向记者表示，目前东疆融入企业3000多家，其中，通过融资方式做飞机租赁的有1600多家，船舶200多艘。尤其在飞机租赁方面，已经形成了世界领先的体量，成为天津的一张靓丽的名片。

“融资租赁是仅次于银行和信托的第三大融资手段，但是与欧美发达国家相比，我们目前的融资渗透率还有很大提升空间。”他表示，融资租赁对提升国际产能合作，为装备制造、轨道机车等“走出去”提供桥梁。同时，融资租赁也在今年的疫情中发挥了作用，通过这种方式，为航空公司飞机租赁成本减少了压力。

近期，东疆保税港区已经转型升级为综合保税区，围绕综合保税区和自贸区的建设，东疆片区落实改革创新举措，带动产业体系改革创新。刘庆良表示，天津东疆保税港区是依托于海关特殊监管区域成立的区域，因此海关特殊监管区作用的发挥起到至关重要的作用。未来，将试行自由贸易港的监管体系和制度，学习先进经验，围绕加工制造、研发设计、物流分拨销售服务、检测维修五大中心，开展保税租赁模式。

“为了建设世界一流的智慧港口和绿色港口，东疆片区将发挥保税区优势，以北方国际航运中心的核心公共区的功能定位，以建设自由贸易港法为最终目标，持续探索”，刘庆良表示。

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