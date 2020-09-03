2020浙江民企100强榜单发布 德力西升至第17位

9月3日，浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会共同公布了“2020浙江省民营企业100强”榜单，德力西集团排名由去年的第21位升至第17位。
正如今年政府工作报告所说，2019年是“世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大”的一年，反映在浙企百强榜单上，上榜企业2019年的总营收虽然达到43897亿元的新高，但同比增长仅3.85%。而德力西集团的营收增长则保持在6%以上，利润增长保持在8%以上。
为构建面向未来的可持续发展能力，自2012年开始，德力西集团就大举推动电气产业的智能化转型升级，目前集团70%以上的电气产品拥有自主知识产权,自动化生产设备超过3000台套，数控装备占比达45%，其中最先进的生产线自动化率已达97%以上。2019年，德力西再次加码濮阳、芜湖两大电气制造基地的投资建设力度，技术领先程度及市场占有率有望进一步提升。
旗下两家上市公司也分别从不同领域向高端制造进军，其中广东甘化2019年已成功实现向模块电源和预制破片等相关业务转型，扣非净利润较上年增逾170%；德新交运拟收购致宏精密构建双主业，标的企业为比亚迪刀片电池切刀的独家供应商。
十三届全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中表示，当前国际局势错综复杂，国内营商环境持续向好，企业发展挑战与机遇并存，德力西将遵循国家战略，继续加大研发投入和国际市场开拓力度，打造“精、强、大”的全球化企业。（牛广文）
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】