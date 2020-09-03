2020浙江民企100强榜单发布 德力西升至第17位

9月3日，浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会共同公布了“2020浙江省民营企业100强”榜单，德力西集团排名由去年的第21位升至第17位。

正如今年政府工作报告所说，2019年是“世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大”的一年，反映在浙企百强榜单上，上榜企业2019年的总营收虽然达到43897亿元的新高，但同比增长仅3.85%。而德力西集团的营收增长则保持在6%以上，利润增长保持在8%以上。

为构建面向未来的可持续发展能力，自2012年开始，德力西集团就大举推动电气产业的智能化转型升级，目前集团70%以上的电气产品拥有自主知识产权,自动化生产设备超过3000台套，数控装备占比达45%，其中最先进的生产线自动化率已达97%以上。2019年，德力西再次加码濮阳、芜湖两大电气制造基地的投资建设力度，技术领先程度及市场占有率有望进一步提升。

旗下两家上市公司也分别从不同领域向高端制造进军，其中广东甘化2019年已成功实现向模块电源和预制破片等相关业务转型，扣非净利润较上年增逾170%；德新交运拟收购致宏精密构建双主业，标的企业为比亚迪刀片电池切刀的独家供应商。

十三届全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中表示，当前国际局势错综复杂，国内营商环境持续向好，企业发展挑战与机遇并存，德力西将遵循国家战略，继续加大研发投入和国际市场开拓力度，打造“精、强、大”的全球化企业。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)