商务部：将举办出口产品转内销活动 助稳外贸外资基本盘

人民网北京9月3日电 （记者车柯蒙）今日，商务部新闻发言人高峰在商务部召开的例行新闻发布会上介绍，为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步落实国务院办公厅《关于支持出口产品转内销的实施意见》，应地方和企业呼吁，商务部将与天津市人民政府、黑龙江省人民政府和深圳市人民政府自9月8日起，分别在天津金街步行街、哈尔滨中央大街步行街、深圳东门步行街共同举办“外贸优品汇·扮靓步行街”活动。
高峰表示，为进一步促进消费回补和潜力释放，商务部将组织各地利用“金九银十”传统消费旺季举办“全国消费促进月”活动，在步行街举办出口产品转内销活动，也是其中的重要内容。
据了解，此次三地活动，将继续发挥步行街品牌集聚、店铺众多、资源丰富等优势，线上线下融合，帮助外贸企业拓展国内市场。活动将重点展销地方特色外贸产品。天津金街步行街设置了天津外贸转型升级基地、工业消费品、农副产品等特色专区；哈尔滨中央大街步行街设置了农副产品、消费品展区，并将举办电商扶贫助农直播活动；深圳东门步行街设置了科技创新、时尚消费展区，推出科技类演出和互动体验活动，活动还将组织内蒙古外贸企业前往天津和哈尔滨，展销优质羊绒产品，帮助拓展国内市场。
活动将继续加强公共服务，支持出口产品转内销。一是推进“同线同标同质”，支持将“三同”产品从农产品扩大到更多消费品，为转内销提供标准保障，二是发挥线上线下渠道作用，组织网红直播带货、商超直采等活动，帮助优质外贸产品提升知名度，打开国内销路，三是发挥商协会作用，组织行业供应链企业和采购商参与活动。
高峰表示，商务部将继续会同有关地方和部门，支持适销对路出口商品拓展国内市场，稳住外贸外资基本盘。
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