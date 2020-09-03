《中国禁止出口限制出口技术目录》调整 商务部：不针对具体企业

人民网北京9月3日电 （记者车柯蒙）近日，商务部和科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》。9月3日，商务部新闻发言人高峰在商务部召开的例行新闻发布会上表示，此次调整发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》（以下简称《目录》），是根据科技发展形势和推动国际科技交流合作的需要，按照国际惯例，对2008年《目录》进行的例行调整，不针对具体企业。
高峰表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，近年来，商务部、科技部一直在积极开展《目录》修订工作，2018年曾就《目录》（修订稿）广泛征求相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见。此次《目录》调整是在履行完法定程序后发布实施的。如果相关企业在贸易、投资或对外经济技术合作中涉及向境外转移《目录》中所列举的技术，建议企业及时向省级商务主管部门咨询，按照有关规定办理。
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