新城控股：升级吾悦核心产品 搭建“吾悦·新城”生态圈

对新城控股（601155.SH）董事长王晓松而言，在2020年最为关心的事情之一，就是公司的“十二大战役”。
何为“十二大战役”？在2019年底，新城控股召开了至关重要的关于企业战略方向的2020年度“零号会议”。这场会议再次明确了新城控股的长期战略目标：要做基业长青的百年老店。
据新城控股相关负责人介绍，也是在本次会议上，围绕着要做百年老店的战略目标，新城控股集团总部联合旗下三大事业部，通过梳理各自之前还未解决的经营痛点，聚焦产品力、营销力、运营力，形成了十二个重大经营战役，并且下定决心，在今明两年将痛点问题一一解决。
与此同时，王晓松也指出，公司将“增量”转向“提质”，由 “冲规模，提排名”转为“以资本回报率为核心，聚焦利润”。
新城早在2008年就将目光投向了商业地产领域，回顾过往的 12 年，新城完成了商业地产从0到100的突破，在步入行业第一梯队的同时也历经了4代产品的迭代进化，从此“吾悦”正式步入快车道。
新城控股商业开发事业部首席设计师余效恩表示：“产品升级战役自今年4月份正式启动，是涵盖价值体系、购物中心、室外共享街区、品质化住宅等产品的全方位升级。新城自2008年开始进军商业地产以来，创新是核心竞争力之一，新城商业产品也紧随时代和行业发展趋势，历经多次迭代创新。
余效恩坦言，和以往的创新升级不同的是，此次产品升级最大的区别是体系化——不仅需要各类产品自身品质提升，更多是多业态产品的综合成果的飞跃，明确对吾悦综合体的价值体系，重塑吾悦的社会责任及市场定位，以此完成了体系化的系统升级。
为此，新城商开设计研发中心组织了多场专项会议，协同11个部门进行了调研和交流，从各个端口了解目前整个产品端的痛点，判断未来新城产品发展趋势，对整个价值体系和产品体系进行了梳理和升级。
经过数月的研究，整合外部对标、内部访谈及城市调研。据新城控股商业开发事业部相关负责人介绍，从城市供求、民生诉求、客户需求等多维度出发，提出并形成了以“三区两线、五位一体”为核心理念的吾悦价值体系，这也是此次产品升级战役最为重要的研究成果。
上述负责人表示，在这一价值体系里，“吾悦”一词并不只是单纯指吾悦广场，它的内涵更加丰富。围绕生态圈的建设。新城此次提出了“吾悦·新城”的概念——一个吾悦，就是一座城市。“三区两线、五位一体”搭建起来的吾悦·新城生态圈，重新定义了人与人、人与产品、产品与产品、产品与城市之间的关系，不再是独立封闭的结构，而是有机互动的整体。
“‘吾悦·新城’是一个综合体，既涵盖了产品类型也涵盖了价值体系。要理解吾悦·新城的概念，首先要理解圈层生活的概念，实际上圈层生活是30分钟生活圈，可以把住区、社区和商区统筹起来，各个产品互为依托，环环相扣，成为城市生活新场景，形成了‘吾悦·新城’这一概念。” 在余效恩看来，多类型产品带来的综合能力和资源整合能力，恰恰是新城商业的核心竞争力之一。在这一先天优势下，全新的吾悦价值体系将这些产品整合起来，共同打造了吾悦?新城生态圈。
吾悦系产品从诞生至今，伴随客户心理、行为等需求的变化，一直在不断进化。“在吾悦不断升级、拓展的过程中，我们也不断在思考、尝试，希望每一个吾悦都是城市经典坐标。”余效恩说。
自年初正式启动，截至半年度末，产品升级战役的各类型创新产品初步成果已基本完成，这一成果既包括创新产品的推出，也包含设计标准的迭代。
对新城来说，产品升级是需要坚持的长远规划。余效恩强调，目前只是万里长征的第一步： “任何的产品从图纸端到现场端，一定要经过这么一个过程，然后通过现场的试点、反馈，我们再来修正原来的成果，最终形成阶段性的适用标准。明年我们还会沿着这一套体系和方法再去做进一步的思考，是不断地去让我们的产品迭代升级，它是一个很长远的工作，希望我们在每个阶段都能够形成新的思考。”
据悉，下一步，产品升级战役会进入加速试点和落地复盘阶段，新城控股商开事业部会挑选一些重点项目，在其中进行试点，推出mall+X、院街系列、住宅5.0等创新产品。今年下半年，新城还将迎来两个A类店的开业，即苏州高铁吾悦广场和温州龙湾吾悦广场。（许维娜）
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