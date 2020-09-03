酷开网络推出“无界空间” 酷开系统8

9月2日，酷开网络首次提出“无界空间”的概念，并推出酷开系统8。
酷开网络CEO王志国介绍，无界空间由两个部分组成，即“系统+服务”。这里的系统指能够驱动屏幕以及所有硬件的系统，既包含物联网(IoT)、也包含屏联网(Dot)。酷开系统8就是无界空间的操作系统，该系统能够兼容不同的屏幕，能够控制所有的智能设备，且不受时间和地点的限制。
酷开网络未来将启用“coocaa OS inside”作为酷开系统无界空间的技术标识。不管何时何地，看到这一标识，就可以将空间中的设备通过此系统进行连接，得到和家庭、公司一样的服务体验。这也意味着，酷开网络从智能化产品供应商，转变为场景空间解决方案服务商。
而酷开系统8适用于TV、移动触摸屏、智能会议系统、智慧教育系统、车载、周边设备等场景。就TV来说，酷开系统8的最大特色是打破传统客厅空间的局限，将功能集成到一块电视屏幕上，打造出一个开放的应用生态，将选择权交给用户，通过沉浸式视频流、卡片式信息流及负一屏设计缩短用户在选择过程中的等待时间。
另外，酷开系统8也可以应用在办公、学校、汽车等场景中。在会议场景中，酷开系统8能将任何大屏都改造为智能会议系统所需会议大屏；在教室场景里，酷开系统8支持的智慧教育系统不仅提供专属化、定制化的学习课堂，还支持智能书写及无缝传递功能；针对车载，酷开系统8还支持全时AI，用户可以用语音控制车窗、空调等。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】