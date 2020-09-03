原标题：酷开网络推出“无界空间” 酷开系统8

9月2日，酷开网络首次提出“无界空间”的概念，并推出酷开系统8。

酷开网络CEO王志国介绍，无界空间由两个部分组成，即“系统+服务”。这里的系统指能够驱动屏幕以及所有硬件的系统，既包含物联网(IoT)、也包含屏联网(Dot)。酷开系统8就是无界空间的操作系统，该系统能够兼容不同的屏幕，能够控制所有的智能设备，且不受时间和地点的限制。

酷开网络未来将启用“coocaa OS inside”作为酷开系统无界空间的技术标识。不管何时何地，看到这一标识，就可以将空间中的设备通过此系统进行连接，得到和家庭、公司一样的服务体验。这也意味着，酷开网络从智能化产品供应商，转变为场景空间解决方案服务商。

而酷开系统8适用于TV、移动触摸屏、智能会议系统、智慧教育系统、车载、周边设备等场景。就TV来说，酷开系统8的最大特色是打破传统客厅空间的局限，将功能集成到一块电视屏幕上，打造出一个开放的应用生态，将选择权交给用户，通过沉浸式视频流、卡片式信息流及负一屏设计缩短用户在选择过程中的等待时间。

另外，酷开系统8也可以应用在办公、学校、汽车等场景中。在会议场景中，酷开系统8能将任何大屏都改造为智能会议系统所需会议大屏；在教室场景里，酷开系统8支持的智慧教育系统不仅提供专属化、定制化的学习课堂，还支持智能书写及无缝传递功能；针对车载，酷开系统8还支持全时AI，用户可以用语音控制车窗、空调等。

(责编：毕磊、夏晓伦)