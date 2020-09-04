以改革开放创新做好“六稳”“六保”工作（权威访谈）

今年上半年，山东青岛市生产总值增长0.1%，固定资产投资增长4%。其中，民间投资增长12.2%，工业投资增长11.4%，战略新兴产业投资增长43.3%，高技术产业投资增长45.4%。面对疫情冲击和复杂形势，青岛是如何推动经济加快复苏发展，做好“六稳”“六保”工作的？记者采访了山东省委常委、青岛市委书记王清宪。

记者：青岛是如何围绕“六稳”“六保”推动经济发展的？

王清宪：面对复杂严峻形势和艰巨繁重任务，我们从习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神中找方向、找方法、找答案，把中央的各项部署要求扎实落到工作中。

在“六稳”“六保”工作中，我们下大力气保市场主体。保住市场主体，就是保住就业这个最大的民生。疫情防控初期，我们就相继出台稳岗就业、财税扶持、房租减免等支持举措，上半年新增减税降费159.07亿元，其中通过新出台的支持疫情防控和经济社会发展的政策措施，新增减税降费112.98亿元，用实实在在的“减负”政策激发市场主体活力。

我们还梳理所有的惠民惠企政策，制作成“青岛政策通”二维码海报，广泛张贴于市场、车站、商超、社区等公共场所，方便老百姓知晓政策，倒逼政策兑现落实。同时开展“千名干部联系服务万户企业”“千名金融服务专员联系万户企业”活动，助推企业复工复产、达产达效。今年1至7月，青岛城镇新增就业47.39万人，增长3.89%，城镇登记失业率控制在3%。

记者：今年1至7月青岛投资增长4.8%，青岛在稳投资方面做了哪些工作？

王清宪：在外部经济环境不确定性因素增加的背景下，做好“六稳”“六保”工作，关键要抓好投资服务。投资是经济增长问题、结构优化问题、自主创新问题，也是财政收入问题和民生问题，投资稳住了，预期也就稳住了。年初，我们就向全球发出“青岛：我们在线等您”的招商邀请，积极开展网上招商、线上洽谈、远程签约，每月举办“网上签约周”，确保抗击疫情期间招商引资不停步。上半年，实现网上签约项目588个，总投资6608.8亿元；签约5亿元以上重点项目218个，同比增加5.8%；在建项目比去年同期增长40%。

去年以来，我们就一直坚持把抓投资、抓招商引资作为“一把手工程”。一是用平台思维做发展乘法、用生态思维优化发展环境。要想突破发展，必须用平台思维做乘法。会议会展、行业协会、头部企业、企业社交平台以及各类基金等，都是我们抓招商引资的重要平台。二是顶格化抓投资建设。对企业和招商项目的需求，坚持顶格倾听、顶格协调、顶格推进，每名市领导、区市和部门“一把手”，都带头走出去拓展信息源、项目源，顶格为企业和项目建设服务。三是实施社会化专业化招商。鼓励引导成立专业化的招商公司，完善社会化中介招商公司服务体系，构建全社会广泛参与的招商引资格局。四是创新招商方式。在常态化疫情防控下，积极开展网上招商、线上洽谈、远程签约，发起抓项目促投资“百日攻坚”行动，招引大项目、好项目、高端项目。仅今年6月全市新开工项目就超过500个，月度投资规模接近1000亿元，创近3年新高。

记者：青岛有句响亮口号，“投资青岛就是投资国家战略”，青岛靠什么吸引投资人来投资、发展？

王清宪：青岛持续优化营商环境，在21个经济社会发展部门设立市场配置促进处，专门研究本部门如何发挥好市场在资源配置中的决定性作用。我们加快建设世界创投风投中心，举办“2020青岛·全球创投风投网络大会”，截至今年6月底，已吸引备案私募基金656只，增长42.6%，管理基金规模达949.2亿元，增长33.8%。去年开始，我们先后派出4批607名干部到深圳的大型企业、投资机构和中介组织实训。今年6月，又选派首批51名干部赴上海开展现代服务业专业实训。我们坚持做这些，就是要打造市场化、法治化、专业化、开放型、服务型、效率型“三化三型”的政府，持续增强青岛对投资人的吸引力。

记者：疫情倒逼全球产业链、供应链加速重构，青岛如何提高产业链供应链的稳定性和竞争力？

王清宪：根据产业基础和城市特质，我们提出发展新一代信息技术、新能源新材料等13条产业链，重点打造世界工业互联网之都、中国人工智能应用与服务产业高地、新能源汽车产业基地、机器人产业基地等。其中，工业互联网是推动供给侧结构性改革、保产业链供应链稳定的重要路径、方式、动力和工具。

青岛拥有全部41个工业大类中的39个工业大类，海尔卡奥斯平台集聚全球3.4亿用户和390多万家生态资源。今年3月，我们鲜明提出要打造世界工业互联网之都，研究出台支持工业互联网发展的一揽子政策。短期看，工业互联网在帮助企业找订单、稳定产业链供应链等方面起到重要作用。长远看，工业互联网能够统领包括大数据、云计算、人工智能、芯片、传感器、区块链、产业数字金融、细分产业工业互联网平台、网络安全技术、工业互联网科技应用服务等在内的全产业生态，推动动能转换和产业升级。

记者：作为外向型经济为主的城市，面对经济全球化逆流，青岛是如何持续保持发展优势的？

王清宪：我们坚定不移以开放促进创新、以创新倒逼改革，用足用好建设上合示范区和自贸试验区、打造“一带一路”国际合作新平台等国家战略优势，有针对性地做好稳外贸稳外资工作。

具体来说，一是加快建设“国际客厅”。目前，对日本、韩国、德国、以色列“国际客厅”、山东会客厅已开门迎客，与上合组织国家的“国际客厅”和央企“国际客厅”也将于今年开业，推动更多优质的国际资源在青岛的平台上互动整合。今年8月8日，青岛联合沿黄九省区省会（首府）城市与胶东经济圈五市，举办“2020·青岛·陆海联动研讨会”，共同签署青岛·东西互济陆海联动合作倡议，推动黄河流域城市间的开放发展协作。

二是多元化开拓外贸市场，出台支持外贸企业开拓国际市场等39条具体措施。今年1至7月，全市外贸进出口3418.1亿元，对“一带一路”沿线国家进出口增长13%，对东盟进出口增长21.4%，对欧盟进出口增长9.9%。

三是促进外资增长。持续优化外资营商环境，点对点服务在谈和在建项目，增强外商在青长期投资信心。今年1至7月，全市实际使用外资239亿元人民币，稳外资成效明显。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 04 版）

(责编：杨光宇)