本报北京9月3日电 （记者曲哲涵）为落实中央领导同志关于毫不松懈抓好防洪救灾，抓紧推进灾后重建工作的重要指示精神，财政部日前会同农业农村部、水利部等迅速调度各地受灾及灾损情况，及时研究了资金分配方案。
9月2日，中央财政下达农业生产和水利救灾资金8亿元，用于支持安徽、四川、重庆等11省份受灾地区水毁水利设施修复，农作物改种补种，畜牧、渔业灾后恢复生产等，为尽快开展灾后重建，减少农业农民因灾损失，保障秋粮生产打下良好基础。
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