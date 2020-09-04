文明信贷，引领道德新风

“没这30万元，合作社的冷库建不起来！”一笔贷款，让周文牵头的合作社缓了过来。
去年以来，云南省曲靖市陆良县推出“道德信贷”“文明信贷”，县级及以上党委政府表彰的道德模范、劳动模范、巾帼英雄、优秀团员等五大类26种先进荣誉获得者不需要任何抵押，就可获得最高30万元信用贷款。由于周文有道德模范荣誉，因此获得了贷款。
“有些先进模范和典型，在生产生活中也很困难。”陆良县委宣传部部长许洪亮介绍，陆良县计划用信贷支持的方式，对先进模范和典型进行帮助。2019年1月，周文成为陆良道德信贷首批集中授信对象。
据了解，陆良县对道德模范进行信贷支持的范围，已经从道德模范、劳动模范，扩展到涵盖更广的荣誉称号。县委宣传部、县文明办负责更新“先进典型人物数据库”，陆良农商行对申请文明信贷的先进典型人物建立信贷档案，做到一人一档。凡是纳入数据库的先进典型人物评级授信后，只需凭荣誉证书及身份证即可到陆良农商行任一网点办理贷款申请。
据统计，陆良农村商业银行文明信贷数据库现有331人，自开办以来累计发放文明信贷65笔，金额1021万元，带动就业200多人。陆良县优秀共青团员、云南煜天农业发展有限公司负责人刘凯槟前不久也获得了文明信贷30万元的授信。“这是一种认可，更是一种激励。”刘凯槟说。
“文明信贷也是一个不断发展变化的事物。”许洪亮介绍，疫情防控期间，“文明信贷”专门开启“特别授信”通道，授信对象新增抗疫一线的医务工作者、人民警察、新闻工作者、优秀志愿者4类群体，受到了欢迎。
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