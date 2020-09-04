推动贸易增长 深化互惠共享（权威发布）

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会正式开幕，3日，国新办举行新闻发布会，邀请商务部副部长王炳南、北京市人民政府副市长杨晋柏、商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义、北京市商务局局长闫立刚介绍相关情况。
举办服贸会，彰显我国坚定不移推进对外开放的信心决心
当前，世界已经进入了服务经济时代，服务贸易是国际经贸合作的重要内容。据介绍，目前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球经济面临严峻挑战，在这一背景下，2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）是疫情发生以来，我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，将展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，彰显我国坚定不移推进对外开放的信心决心，释放我国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。王炳南表示，办好中国国际服务贸易交易会，对服务贸易和经济高质量发展具有重要意义：
一是扩大对外开放的重要方向。服贸会聚焦服务贸易，召开全球服务贸易峰会，发布中国服务业开放的重要举措，凝聚各方促进服务贸易发展的共识，以务实行动推进构建全面开放新局面。
二是推动国际贸易发展的重要领域。服贸会围绕促进服务进出口，搭建国际交易平台，举行各类展览展示、专业论坛、推介洽谈活动，有助于中外企业获取合同和订单，促进我国服务进出口，进而带动全球服务贸易发展。
三是深化经贸合作的重要平台。举办服贸会，搭建服务领域的国际交流合作平台，将进一步推进合作对话、政策协调和经验交流，对促进各国经济的稳定、推动国际抗疫合作发挥着重要作用。
开展七类活动，1.8万家境内外企业及机构、超过10万人注册参会
杨晋柏介绍，2020年服贸会主题是“全球服务，互惠共享”，在国家会议中心、奥林匹克园区景观大道及周边搭建展馆举办，采用线上线下相结合的方式，9月4日开幕，9月9日闭幕。服贸会设置了7类活动：
一是重要活动。9月4日晚8点举办全球服务贸易峰会，将邀请国家领导人、外国政要、国际组织负责人、世界500强和行业领军企业负责人出席。
二是高峰论坛。分别是服务贸易开放发展新趋势、数字贸易发展趋势和前沿、跨国公司视角下的服务贸易便利化、世界旅游合作与发展大会。
三是行业大会和专业论坛。围绕服务贸易十二大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题方向，聚焦全球疫情防控、数字贸易等热点问题，举办116场行业大会和专业论坛。
四是洽谈边会活动。举办主题日、行业推介洽谈及边会等3类活动，具体包括18场行业推介洽谈、29场境外国家和地区的专题活动、18场省区市主题活动。
五是展览展示。占地面积约20万平方米，设置有1个综合展区、8个专题展区和若干个服务功能区。
六是成果发布。设置发布厅，发布最新技术、产品、成果以及服务示范案例，发布和解读最新政策，发布政策白皮书、行业标准和规范、发展指数、发展报告等权威信息。
七是配套活动。将举办主题夜、商务沙龙等5场晚间活动，推出14条特色科技文化体验线路，引导展客商深度体验首都新形象、新科技、新服务。
目前，2020年服贸会已圆满完成招商招展。148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会。服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会，已征集了展会预筹成果381项。
闫立刚表示，本届服贸会特别打造了服贸会数字平台，不仅可以在展会期间提供云上展厅、线上会议以及各种信息服务，而且会提供365天永不落幕的数字化信息平台，为所有参加服贸会的企业提供云上服务。
助力全球经济增长，推动建设开放、包容、普惠、平衡、共享的开放型世界经济
冼国义介绍，今年前7个月，受疫情影响，我国服务贸易总体规模有所下降，但服务出口明显好于进口，服务贸易逆差大幅减少，而且近几个月整体服务贸易走势出现了企稳态势。7月当月，我国服务出口增长3.3%，增速由负转正。结构进一步优化，知识密集型服务进出口1.15万亿元人民币，逆势增长8.9%，占服务进出口总额的比重达到44%，提升了9.7个百分点，其中知识密集型服务的出口占总出口的比重达到了56.2%。
“近年来中国以更开放的姿态推动服务贸易高质量发展，主动扩大服务进口，为全球的服务贸易发展创造了巨大的市场，为推动全球经济开放、包容增长作出了突出贡献。”王炳南表示，中国是全球服务贸易增长的重要贡献者。根据统计，过去15年中国服务出口年均增长9%，高于同期全球服务出口平均增速2.9个百分点。在进口方面，过去15年中国服务进口累计4.5万亿美元，对全球服务进口增长的贡献达到了12.9%，累计拉动全球服务进口增长10.4个百分点。特别是2008年金融危机以来，中国服务进口在刺激全球服务市场需求方面发挥了建设性的作用，有力推动了全球服务贸易增长。
中国是全球服务自由化、便利化坚定的支持者。近年来，中国积极参与世贸组织各项谈判，努力推动建立公平公正的国际服务贸易新秩序，支持多边贸易体制，推动建设开放、包容、普惠、平衡、共享的开放型世界经济。王炳南表示，中国将进一步地推动放宽服务领域的市场准入，支持全球服务贸易自由化的发展。
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