盛会准备就绪 喜迎各国来宾

秋风送爽，天高云淡。金秋9月，北京城中轴线北端，奥林匹克园区景观大道上，新搭建的展馆五彩缤纷，一直向仰山延伸。主展区国家会议中心焕然一新，旁边高高耸立的玲珑塔展开巨幅屏幕，“服贸会欢迎你”的字样不时闪现，表达着东道主对各国来宾的欢迎。由商务部和北京市人民政府共同主办的2020年中国国际服务贸易交易会，各项工作已准备就绪，于9月4日开幕。

本届展会，是疫情发生以来我国在线下举办的首场重大国际经贸活动，吸引了148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业，已有共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会。

京城文明使者，展现最美微笑

从迎接，到送别，志愿者是北京大型活动的文明使者。本届服贸会的多语种青年志愿者，来自20多所高校，个个身姿挺拔、精神焕发。

来自北京信息科技大学的学生王晶，看到学校发出的服贸会志愿者招募消息后，第一时间就报了名。据介绍，本次志愿者在网上进行了通用培训，这在大型活动志愿服务中尚属首次。北京团市委为培训精心设计了服贸会基本情况、商务英语、疫情防控、应急救护等10个门类的课程，以便让志愿者更好地服务各国客商。

9月3日，位于亚洲金融大厦的本届服贸会新闻中心开始试运行。5G高速网络全覆盖、配备先进的多通道收录系统、新增直播推流设备满足媒体融合报道需求……齐全的功能、完善的设备，让中外记者倍感惊喜。

截至9月1日，共有285家媒体机构的2347名境内外记者注册报名。新闻中心从设计到布置，充分考虑到媒体记者的工作和用餐安全，采取细致入微的防疫措施：媒体公共工作区和餐厅设计一人一桌，桌椅间距达1米以上，话筒、音频耳机等设备在使用前进行消毒防护……在接下来的几天，记者们将感受到新闻中心的方便和高效。

整合多方资源，内容精彩非凡

在服务机器人展区、文化服务展区、公共卫生防疫专题展区……提前来探馆的媒体记者、客商络绎不绝。

2020年服贸会，内容格外精彩。北京原先除服贸会外，还有文博会、旅博会、金博会、冬博会、世界机器人大会等展会，这次的服贸会，将北京多个展会的资源都整合进来，形成1个综合展区和8个专题展区。

组委会的负责人告诉记者，个人文化娱乐是服务贸易中一个很重要的展示项目，短视频、网络直播等方面的新进展将在展会上进行集中展示，未来感十足。

公共卫生防疫专题展区是本届服贸会一大亮点。该展区以“世界防疫合作”“中国抗疫故事”“中医药抗疫”为主题，不仅聚集了国际全产业链的科技成果，还突出了中医药在防疫抗疫中的作用。40余家著名的中医药企业同时参展。在同仁堂集团的展区中，能看到一款中医预防处方的全球覆盖图，据了解，同仁堂集团在此次抗疫中成立了境外新冠肺炎防治中医专家组，推出多种中医预防方案。

在会议中心各会场，记者看到，设备已全部调试完毕。未来5天，这里将掀起头脑风暴、开展理论探讨，围绕服务贸易12大领域，特别是聚焦冬季运动、文化服务、金融服务、5G通信服务等话题举办4场高峰论坛和116场行业大会、专业论坛。

据了解，这届交易会也欢迎市民前往观展，组织者给出了几点提示：提前预约，带上手机、身份证，戴好口罩。

组委会负责人告诉记者，与市民互动也是展会的重要部分，市民参观有提前预约和现场扫码登记两种。一种是9月2日已经开启的个人预约观展，普通市民可在服贸会网站和官方APP预约；另一种是直接前往参展现场，用手机扫描出入口的“注册码”，填入相关信息，健康码核准绿色，就可以进入参观。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 07 版）

(责编：杨光宇)