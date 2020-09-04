车险综合改革9月19日正式实施

本报北京9月3日电 （记者屈信明、欧阳洁）机动车辆保险是与人民群众利益关系密切的险种，长期以来是财险领域第一大业务。2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。我国车险经过多年的改革发展，取得了积极成效，但一些长期存在的深层次矛盾和问题仍然没有得到根本解决。为实现车险高质量发展，更好地维护消费者权益，银保监会在广泛征求各方意见的基础上，出台了《关于实施车险综合改革的指导意见》，将于2020年9月19日正式实施。
银保监会有关负责人说，预计改革实施后，短期内可以做到“价格基本上只降不升，保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。交强险责任限额大幅提升，总责任限额从12.2万元提高到20万元。商车险保险责任更加全面，新的机动车示范产品的车损险主险保险责任增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了事故责任免赔率、无法找到第三方免赔率等免赔约定。商车险产品更为丰富，增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等内容的车险增值服务特约条款。
此外，车险产品市场化水平更高，逐步放开自主定价系数浮动范围，第一步将自主定价系数范围确定为［0.65—1.35］，第二步适时完全放开自主定价系数的范围。商车险价格更加科学合理，保险业根据市场实际风险情况，重新测算了商车险行业纯风险保费，同时，商车险产品设定附加费用率上限由35％下调为25%，预期赔付率由65％提高到75%，车险产品费率与风险水平更加匹配。
银保监会有关负责人表示，目前离改革正式实施仅剩下不到20天的过渡期。全行业要统一认识，形成合力，做好改革落地前各项准备工作，确保改革顺利实施。
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