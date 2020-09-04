银保监会首次通报银行业消费投诉情况

本报北京9月3日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会消费者权益保护局近日发布《关于2020年第二季度银行业消费投诉情况的通报》，首次通报了银行业消费投诉情况。《通报》指出，2020年第二季度，涉及股份制商业银行的投诉量占投诉总量的42.7%。在具体业务上，涉及信用卡业务投诉量占投诉总量的50.2%，其次是涉及个人贷款业务投诉，占投诉总量的22.5%；涉及理财类业务投诉10612件，占投诉总量的15.8%。
《通报》显示，2020年第二季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉67248件。其中，涉及国有大型商业银行23503件，占投诉总量的34.9%；股份制商业银行28705件，占投诉总量的42.7%；外资法人银行373件，占投诉总量的0.6%；其他银行业金融机构14667件，占投诉总量的21.8%。中国银行、工商银行、建设银行的投诉量位列国有大型商业银行前三名。招商银行、中信银行、兴业银行的投诉量位列股份制商业银行前三名。东亚银行、汇丰银行和渣打银行的投诉量位列外资法人银行前三名。
2020年第二季度，涉及信用卡业务投诉33732件，占投诉总量的50.2%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉8037件，占国有大型商业银行投诉总量的34.2%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉23914件，占股份制商业银行投诉总量的83.3%。交通银行、建设银行、工商银行的信用卡业务投诉量位居国有大型商业银行前三名。招商银行、中信银行、兴业银行的信用卡业务投诉量位居股份制商业银行前三名。东亚银行、汇丰银行、花旗银行的信用卡业务投诉量位居外资法人银行前三名。
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