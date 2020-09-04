一网通办，经营企业更便利（锐财经）

近期，江苏省常州市各级政务服务大厅“企业开办专区”全面启用，进一步便利市场主体、优化营商环境。图为“企业开办专区”工作场景。

王启明摄（人民视觉）

确保年底前做到企业开办全程网上办理、市场主体可登记多个经营场所、取消49项有重复审批情况的行政许可事项……日前召开的国务院常务会议围绕深化“放管服”改革提出了多项具体举措。相关人士指出，这些举措的出台、落地将进一步降低企业经营门槛，压减企业开办时间和成本，提升便利度，释放创业创新热情、激发市场活力。

开通一网通办平台

今年以来，越来越多的地方开始推行企业开办全程网上办理。日前，国家市场监管总局等六部门联合印发《关于进一步优化企业开办服务的通知》，提出2020年底前，各省（区、市）和新疆生产建设兵团全部开通企业开办一网通办平台（以下简称一网通办平台），全国各地均可实现企业开办全程网上办理。

从线下到线上，企业开办将迎来诸多变化。国家市场监管总局相关负责人介绍，依托一网通办平台，将推行企业登记、公章刻制、申领发票和税控设备、员工参保登记、住房公积金企业缴存登记可在线上“一表填报”申请办理；2020年底前具备公章刻制网上服务在线缴费能力，鼓励具备条件的地方实现企业在设立登记完成后仍可随时通过一网通办平台办理员工参保登记、住房公积金企业缴存登记等企业开办服务事项；具备条件的地方实现办齐的材料线下“一个窗口”一次领取，或者通过推行寄递、自助打印等实现“不见面”办理。

“全程网上办理，可以显著提升企业开办便利度，对创新创业、激发市场活力是利好。此次国务院常务会议强调深化‘放管服’改革，推出新举措以降低门槛、优化服务，有助于进一步改善营商环境，增强发展内生动力，为保市场主体提供支撑。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时说。

压减开办时间和成本

优化企业开办服务，不仅仅是全程网上办，在时间、环节和成本上也将有改变。

进一步压缩开办时间——

今年底前，全国实现压缩企业开办时间至4个工作日以内；鼓励具备条件的地方，在确保工作质量前提下，压缩企业开办时间至更少。目前，全国企业开办时间已压缩至5个工作日内。

进一步简化开办环节——

2020年底前，推动员工参保登记、住房公积金企业缴存登记通过一网通办平台，一表填报、合并申请，填报信息实时共享，及时完成登记备案。企业通过一网通办平台申请刻制公章，不再要求企业提供营业执照复印件以及法定代表人（负责人等）的身份证明材料。

进一步降低开办成本——

鼓励具备条件的地方改变税控设备“先买后抵”的领用方式，免费向新开办企业发放税务Ukey。

此外，国家市场监管总局指出，在加强监管、保障安全前提下，依托全国一体化政务服务平台，推广电子营业执照应用，作为企业在网上办理企业登记、公章刻制、涉税服务、社保登记、银行开户等业务的合法有效身份证明和电子签名手段。继续推行增值税电子普通发票，积极推进增值税专用发票电子化。鼓励具备条件的地方出台管理规定，明确部门职责，细化管理要求，探索统筹推进电子印章应用管理，形成可复制推广的经验做法。

释放经营场所资源

针对小微企业、个体工商户登记经营场所限制等问题，此次国务院常务会议明确，开展住所与经营场所分离登记试点，市场主体可登记多个经营场所。

“将指导各地进一步释放经营场所资源，尽快建立完善个体工商户经营场所负面清单管理制度。”国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿表示，对防疫期间从事群众基本生活保障的零售业个体经营者，进一步拓宽其活动的场所和时间，依法予以豁免登记，支持各地在省级人民政府统筹下开展住所与经营场所分离登记试点。

围绕便利企业生产经营、扩大对外开放、支持农业农村发展等，此次会议提出，取消49项有重复审批情况的行政许可事项，将4项审批下放至省级部门，对其中需要修改法律的提请全国人大常委会修法后施行。

张立群认为，近年来，中国在“放管服”改革方面采取了一系列措施，取得了不错的效果。但目前在行政许可事项方面仍有一些重复审批的情况，还应持续加大“放管服”改革力度，尽量减少审批，着力破解企业生产经营中的“堵点”“痛点”，进一步激发市场活力。在取消和下放审批的同时，相关部门在“管”的方面可能会面临更大考验，难度会增加，这更要求监管跟上去，担负好事中事后监管责任，不断提高监管能力和水平。

(责编：杨光宇、马昌)