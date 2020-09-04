网红小家电怎么这么红（网上中国）

图片从左至右依次是：早餐机、多功能料理锅和空气炸锅。
迷你电饭煲、“一人食”养生壶、小型洗衣机、酸奶机、空气炸锅……近年来，一些高颜值、强功能、强社交属性的网红小家电通过线上营销逐步走俏。无论是美的、九阳、苏泊尔等传统家电企业，还是小熊电器、摩飞、自然元素、北鼎等小家电新品牌，都将目光投向互联网，搭乘网络“快车”成为家电行业的共同选择。
小家电市场火爆
在北京一家企业工作的“90后”女孩陈薇如今养成了自己做早餐的习惯，利用新买的一款早餐机，3分钟烤一份三明治，1分钟煎蛋，再用榨汁机榨一杯果汁，就是一顿营养丰富的早餐。陈薇说：“这样做早餐不仅快捷，而且健康安全，还满足了自己希望过一种精致生活的要求。”
早餐机、榨汁机、养生壶……相对于传统的冰箱、空调、洗衣机等人们生活中必需的大家电，这些功能细化的小家电近年来受到越来越多消费群体青睐。它们主要针对一些细分的生活场景，满足特定人群的使用需求。特别是随着疫情带火了“宅经济”，这些小家电在网络社交、直播与短视频平台上迎来颇高“出镜率”，掀起一股“网红小家电”风潮。
网红小家电有多火？一组数据能够证明：由全国家用电器工业信息中心编制的《2019年中国家电行业年度报告》显示，2019年中国大家电全年累计出口额257.21亿美元，同比下降1.01%；而小家电累计出口额324亿美元，同比增长6.24%。受疫情影响，今年一季度大家电和安装类家电销售额下滑幅度扩大，而小家电销售额下降幅度较小，甚至一些代表企业营收同比大幅增长。如小熊电器一季度营收同比增长17.32%，新宝电器一季度营收同比增长4.05%。另据阿里巴巴公布的数据，今年一季度厨房小家电总体销售额为139亿元，同比增长15.8%。
火爆的市场催生了更多小家电的诞生。近年来，厨卫、个人护理、生活类小家电新品不断问世。例如，老牌厨具品牌九阳近年来推出了榨汁机、空气炸锅、料理机等一系列小家电新品。九阳电商中心产品运营总监潘志峰表示：“我们发现小容量、高颜值、易操作、易收纳的厨房小电器近年来很受欢迎，且使用场景不断丰富，从厨房到客厅，从办公室到酒店，从居家到旅行，我们不断顺应消费者使用偏好的变化。”
契合需求新变化
网红小家电为何这么火？业内专家认为，网红小家电的流行更好满足了当代人们生活中出现的新需求新变化。
快捷、专业——产品针对特定使用场景和受众。比如多功能料理锅，其集合了煎、煮、烤、炒、蒸等功能，容量满足1-2人，十分适合无明火、厨房空间小的消费者；比如熨烫机，很多商家推出了便携款、无线款，还能除螨、杀菌消毒，适合差旅场景；比如“一人份”电热饭盒，插电即可加热，小巧便携，适合上班族；比如迷你洗衣机，占用空间小、功能全，适合租房独居的年轻人。
产品种类更为细化。以厨房电器为例，从传统电饭煲、电热水壶扩展到三明治机、电热杯、豆浆机、破壁机、咖啡机，几乎覆盖了厨房电器全部品类。天猫厨房电器行业运营人员朱明璇表示，这表明人们对厨房用品的需求不再局限于最简单基础的功能，而是向着专业化多元化方向发展。
颜值高、有趣味——产品更注重工艺设计。例如一款折叠挂烫机，通过蓝色外表搭配圆润的外观设计，让整个挂烫机看起来像一个可爱的机器人。不少品牌在外观上添加知名形象元素，吸引消费者关注。如美的生活电器去年推出皮卡丘联名款产品，目前已经上线取暖器、三明治机等近10个产品。
走线上、靠“种草”——产品注重线上营销、精准营销。瞄准年轻群体，占领互联网线上销售渠道是很多产品的主要营销策略。以小熊电器为例，其线上业务占整体销售的九成。防疫期间，聚焦线上的趋势越发明显。在微博、小红书、抖音短视频等平台上，关于网红小家电的“种草”（指网友在网络上分享推荐某商品，激发他人购买欲望的行为）内容颇多，直播带货更助推了多个网红“爆款”的出现。
上海金融与法律研究院研究员刘远举表示，小型电器更适合当下社会日益小型化的家庭结构，不会造成过多的资源浪费。随着更多“90后”人群进入职场、独立生活，当他们具有新的审美标准和更高消费能力时，会更倾向于购买精致产品来彰显个性和生活态度。
打造产品硬实力
与欧美发达国家相比，中国小家电保有率整体偏低，尤其在生活电器和厨房电器领域，市场发展空间依然较大，这意味着中国小家电市场还有较大的增长空间。同时，目前小家电产品也存在闲置率高、耐用性不佳、产品同质化等问题。
在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局这一大背景下，主打短平快的网红小家电品牌，如何才能红得更久？
中国家用电器协会有关负责人表示，在疫情背景下，家电产品的健康、智能模块和功能标配化，未来将成为产业升级和消费升级的趋势。对此，家电企业需要密切关注消费特点，通过供给侧不断创新实现小家电产品市场的持续增长。
业内专家认为，新兴小家电品牌应着眼于消费升级、科技创新和品质提升，继续扎根互联网成长至今掌握的数据优势，并借此实现小家电产品人性化与智能化设计上的创新突破，加强生态化、平台化开发等，打造出品牌的硬实力。
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