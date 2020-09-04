7月中国服务出口增速由负转正

本报北京9月3日电 （记者王俊岭）商务部服贸司负责人近日介绍了2020年1—7月中国服务贸易总体情况。最新数据显示，1—7月，受新冠肺炎疫情等因素影响，中国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。

具体来看，前7个月服务贸易主要呈现以下特点：

7月服务出口增速由负转正。7月当月中国服务出口1725亿元，增长3.3%。其中，个人文化娱乐服务出口10.4亿元，增长65.8%；运输出口344.6亿元，增长26.9%；电信计算机和信息服务出口454.1亿元，增长24.3%；金融服务出口22.2亿元，同比增长20.3%。

服务贸易逆差大幅减少。1—7月，中国服务出口降幅收窄，进口降幅有所加大，出口降幅小于进口21.4个百分点，带动服务贸易逆差下降49.4%至4487.7亿元，同比减少4383.5亿元。

知识密集型服务贸易占比提高。1—7月，中国知识密集型服务进出口11513.4亿元，增长8.9%，占服务进出口总额的比重达到44%，提升9.7个百分点。其中，知识密集型服务出口6103亿元，增长9.7%，占服务出口总额的比重达到56.2%，提升5.7个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、保险服务、电信计算机和信息服务，分别增长31.9%、12.9%、16.9%。知识密集型服务进口5410.4亿元，增长8%，占服务进口总额的比重达到35.3%，提升10.1个百分点；进口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、金融服务，分别增长28.5%、16.6%。

旅行服务进出口下降。疫情及各国采取的严格限制人员跨境流动措施继续影响世界范围内旅行服务进出口。1—7月，中国旅行服务进出口6391.1亿元，下降44.6%，降幅比1—6月扩大1.7个百分点；其中出口下降43.4%，进口下降44.8%，带动服务贸易整体下降。剔除旅行服务，1—7月中国服务进出口增长2.4%，其中出口增长4.3%，进口增长0.4%。

专家表示，近年来，中国服务贸易迎来高速发展，日益成为稳外贸新亮点。尽管知识产权使用费、电信计算机和信息服务等技术知识密集型、高附加值领域出口增长迅速，但整体规模仍然偏小，贸易结构也有待优化。未来，应以2020年中国国际服务贸易交易会为契机，推进国内服务业企业提高服务标准、效率和水平，进一步提高服务贸易占外贸总额的比重。

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