始终做全球共同开放的重要推动者（和音）

从广交会的“中国制造”到进博会的“中国市场”，再到服贸会的“中国服务”，中国坚定不移扩大对外开放的足音铿锵有力，诠释着什么才是站在历史正确的一边，展示出既发展自己也造福世界的胸怀

2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会将于9月4日晚在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将通过视频方式在峰会上致辞。本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来中国第一次在线下线上并举的重大国际经贸活动，备受世界瞩目。服务贸易是当今国际贸易中最具活力的部分，是世界经济增长潜力所在。当此世界经济面临深度衰退的关键时刻，中国唱响“全球服务，互惠共享”主题，让世界进一步看到了中国坚定不移扩大对外开放的信念和决心，感知中国对外开放向更高水平迈进、不断推进同世界各国共同发展之势。

“服务贸易发展前景广阔、潜力巨大，我们应该抓住机遇，携手开创‘全球服务、互惠共享’的美好未来。”习近平主席曾向2019年中国国际服务贸易交易会致贺信，指明了共同促进全球服务贸易繁荣发展的方向。当前，世界经济总产出的六成来自服务业，占全球出口总额20%的服务出口贡献了全球外贸增加值的近一半，服务业和服务贸易已成为世界经济新引擎。正如世界可持续发展工商理事会主席兼首席执行官彼得·巴克所言，2020年服贸会在关键时刻举办，将促进全球贸易，增强人们对经济复苏的信心，世界充满期待。

书写“全球服务、互惠共享”的故事，更见中国经济发展的稳定红利尤其珍贵。过去6年，服贸会累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。从首届展览面积5万平方米，到第六届的16.5万平方米；意向成交额从首届的601.1亿美元到第六届的1050.6亿美元，屡创新高。服贸会的发展历程，正是中国与世界持续分享经济发展红利的历程。今年，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，第二季度经济同比增长3.2%，惠誉、穆迪等机构近期纷纷上调中国经济增长预期，世界更加看重搭乘中国发展的快车。今年服贸会展览面积约20万平方米，共计1.8万家境内外企业和机构注册参展参会——服务贸易前30强国家和地区均有企业和机构参展参会，399家世界500强企业的总部或分公司参展参会。事实充分说明，世界看重中国提供的历史性发展机遇。

书写“全球服务、互惠共享”的故事，更见中国扩大开放的行动不断推进。中国不断深化同各国的服务贸易投资合作，促进贸易和投资自由化便利化。服贸会是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，也是中国服务业对外开放的重要窗口。中国上个月印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，将试点地区从17个扩围至28个，说明扩大服务业对外开放也是中国推进高水平开放的重要举措。从广交会的“中国制造”到进博会的“中国市场”，再到服贸会的“中国服务”，中国坚定不移扩大对外开放的足音铿锵有力，诠释着什么才是站在历史正确的一边，展示出既发展自己也造福世界的胸怀。

书写“全球服务、互惠共享”的故事，更见中国顺应大势维护自由贸易的大国担当。当前，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头。但应该看到，经济全球化是历史潮流，尽管会出现一些回头浪，但奔腾向前的势头谁也阻挡不了。国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求，开放合作才是为全球发展负责之举。作为全球最大货物贸易国和第二大服务贸易国，中国始终是全球共同开放的重要推动者。中国携手各国共同促进服务贸易繁荣发展，正是坚定支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的重要举措。

随着2020年服贸会的大幕开启，世界更加期待维护多边贸易体制、推动全球贸易发展的共识和行动。人们更加相信，中国的更高水平开放将有力推动建设开放型世界经济，造福世界各国人民。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 03 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)