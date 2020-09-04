共享发展机遇 共促全球增长（全球服务 互惠共享）

2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会将于9月4日晚在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将通过视频方式在峰会上致辞。接受本报记者采访的外国专家、企业家、媒体人士等认为，在当前国际疫情持续蔓延和全球经贸形势异常严峻复杂的背景下，服贸会的举办承载着特殊而重要的意义，搭建起交流合作的平台，必将有助于提振全球信心，促进服务贸易发展，为世界经济复苏注入动力。
“服贸会是加强全球贸易合作的重要平台”
中国统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效，率先恢复经济增长，积极稳住服务贸易。本届服贸会的举办正是这一成效的体现，向深受疫情影响的世界各国传递了团结合作、共克时艰的信心。
“作为疫情防控期间中国举办的一场重大国际经贸活动，服贸会体现了中国政府和人民积极应对疫情的决心与能力。我们期待习近平主席的致辞，期待聆听疫情防控常态化条件下中国经济复苏发展的强音。”巴西圣保罗州立大学经济学教授路易斯·保利诺表示，线下举办服贸会证明中国经济社会秩序正在加快恢复，彰显中国的治理能力和显著制度优势。
菲律宾《马尼拉公报》主编伊莎贝尔表示，中国是第一个恢复增长的主要经济体，表明中国政府的疫情防控政策是成功的，各国参加服贸会就可以感知疫情防控常态化背景下的经济发展状况。“中国是经济全球化的坚定捍卫者，服贸会是加强全球贸易合作的重要平台。”
比利时瓦隆大区旅游局中国区首席代表吕迪文·戴斯特瑞说，中国是旅游业复苏最快的国家之一，举办服贸会将为全球众多旅游城市搭建展示和交流的平台，有助于提振各国旅游业的信心。戴斯特瑞表示，近年来，中国出境游呈现消费升级趋势，拉动了欧洲旅游业发展，带动了当地经济增长。“希望通过服贸会学习旅游业发展经验，提高接待中国游客的服务水平，进一步推动欧中旅游合作。”
参展企业ABB中国公司董事长顾纯元表示，服贸会至今已成功举办六届，为国际服务贸易领域传播理念、衔接供需、共享商机提供了重要平台。“与往年相比，今年的服贸会将为恢复全球经贸活动树立信心，更具重要意义。”
“显示出进一步扩大开放的勇气和决心”
服贸会是中国推进新一轮高水平对外开放的重要平台，释放了中国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。来自148个国家和地区的国际组织、驻华使馆、境外商协会及机构等参展参会，1.8万家企业蓄势待发，热情拥抱多边合作的机遇。
“我们期待习近平主席的致辞，希望听到中国进一步扩大开放的方案。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示，当前全球疫情蔓延，经济形势复杂，“中国举办如此重大的国际经贸活动，显示出进一步扩大开放的勇气和决心。服贸会将推动世界经济复苏，帮助各方重新建立联系，达成合作关系，实现互利共赢。”
“服贸会是中国积极支持多边合作的又一重要标志。”世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉表示，中国政府采取果断措施成功控制疫情，中国经济正稳步回升，服贸会传达了服务贸易正在恢复的明确信号。
“作为全球性展会，服贸会吸引众多国际商家参与，凸显中国在全球贸易和商业往来中的重要作用。”泰国音节公关咨询公司副总裁帕永·瓦莱帕拉表示，各国企业积极支持并参与服贸会，有助于增强全球经济信心。中国拥有强大的国际贸易网络，有能力办好服贸会。
日本中央大学教授梶田幸雄表示，后疫情时代，知识密集型服务贸易将对世界经济可持续发展发挥更加重要的作用。当前，全球服务贸易需求不断增加，中国站在时代前沿，举办服贸会，不断提高服务贸易水平，具有重要现实意义。期待通过服贸会促进人才、科技等资源的充分利用，催生新的服务技术。
顾纯元说，服贸会的举办表明了中国继续扩大开放、推动经济全球化的态度，对于恢复全球产业链供应链稳定、促进世界经济恢复有重要意义。ABB为参加本届服贸会做了精心准备，将展示最新的智能技术和解决方案，也希望加强与各界的交流，在项目合作、市场开拓、互利共赢方面取得成效。
“为创新发展、产业优化升级带来机遇”
中国服务经济蓬勃发展。2019年，服务业增加值占国内生产总值的比重已达53.9%，对经济增长的贡献率达59.4%。中国服务贸易迎来巨大的增长空间。首届进博会期间，中国商务部发布报告预计，从2018年起的5年内，中国服务进口对全球服务进口增长的贡献率将在20%以上。以服贸会为契机，中国坚定开放合作的姿态，将全球互利共赢的蛋糕越做越大。
“服贸会表明中国经济转型升级取得积极成果。”保利诺表示，中国在人工智能、5G通信等技术领域取得巨大进步，这些领域的服务贸易有助于提高全球经济体生产效率，更有效地推动世界经济恢复。通过服贸会，中国将有力促进国际贸易高质量发展、国际经济合作进一步深化。
巴尔丹指出，中国大力支持创新型公司，已成为世界上最具创新力的国家之一，近年来涌现出很多独角兽企业。人工智能、大数据、物联网、云计算等新技术的广泛应用，助力中国传统服务业提升和新兴服务业发展。“服贸会通过科技办会，搭建展示前沿技术成果的平台，为创新发展、产业优化升级带来机遇。”
梶田幸雄指出，中国近年来营商环境不断完善，各方面成果可圈可点。中国新一轮服务贸易创新发展试点有了最新进展。日本不少企业拥有先进技术，具备创新发展服务贸易的能力，希望在中国进一步打开发展的大门，找到更多发展机遇。
瓦吉拉表示，中国与非洲国家在旅游、航空、金融、电子商务等领域的服务贸易发展前景广阔。服贸会为非洲的航空公司、银行和物流企业等提供平台。阿里巴巴和卢旺达合作共建非洲首个世界电子贸易平台，充满发展潜力。瓦吉拉说，高科技也是本次服贸会的亮点，中国的5G、大数据、云计算等将给非洲国家经济社会发展提供新的机遇。
（本报北京、里约热内卢、曼谷、布鲁塞尔、柏林、约翰内斯堡、东京9月3日电 记者龚鸣、张远南、赵益普、方莹馨、李强、万宇、刘军国）
《 人民日报 》（ 2020年09月04日 03 版）
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