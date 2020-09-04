在2020年中国国际服务贸易交易会举行之际，经济合作与发展组织（经合组织）中国经济政策研究室主任马吉特·莫尔纳接受本报记者专访时表示，服贸会为促进国际服务贸易恢复提供了重要平台。

“在共同抗击新冠肺炎疫情的当下，中国举办服贸会意义重大。”马吉特说，世界经济正在经历全球性危机，服务业受到严重打击、恢复缓慢，传统的经济刺激措施不一定有效，采取供给侧方面的措施会带来较好效果，特别是通过提高开放程度，有助于降低服贸成本。“服贸会提供了交流意见、分享经验的重要平台，有助于加快服务业恢复、促进国际服务贸易增长。”

马吉特认为，在疫情防控的同时应统筹做好经济恢复工作。中国在较短时间内有效控制疫情，经济复苏速度超乎预期，大部分产业完全复产。这主要得益于中国经济韧性强，劳动和资本等主要生产要素迅速转移到需求强劲的产业，如物流、计算机和软件服务、金融以及高技术制造业等。

马吉特说，随着中国人均收入的提高，服务业比重一直在上升。疫情防控期间，新需求还促进了非接触服务的快速发展。除商业服务外，线上医疗、卫生、教育等公共服务也明显增加。同时，信息传输、软件和信息技术服务业、金融业实现强劲发展，上半年分别增长14.5%和6.6%。科技领域的创新服务将成为经济中长期发展的新途径。

马吉特表示，经合组织对服贸会的举行高度重视，每年委派副秘书长率团与会，自己也曾受邀参加，并在2014年服贸会论坛上发言。本届服贸会，她将重点关注政策方面的讨论。“疫情大幅增加了服务贸易成本。服贸会将是讨论如何节约服务贸易成本的重要平台。各国应抓住机遇，推进服务贸易便利化。”

（本报巴黎9月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 03 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)