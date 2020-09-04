相约服贸会 共享新机遇（评论员观察）

举办服贸会，既彰显着中国疫情防控所取得的显著成效，也为经济全球化注入了新动力，提振着全球经济复苏的信心
规模从小到大，影响与日俱增，服贸会的发展壮大，是中国坚定不移扩大对外开放结出的硕果，也彰显着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的决心
“全球服务，互惠共享”。这些天，在北京国家会议中心，一块块带有2020年中国国际服务贸易交易会标志的展板格外引人注目。它们不仅预告着服贸会即将拉开帷幕，也向海内外嘉宾传递着欢迎热情。作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、中国服务业对外开放的重要窗口、中国对外开放三大展会平台之一，服贸会备受世人瞩目，此前举行的云路演活动，便已吸引了全球数千家企业参加。
放在世界来看，我们或许更能理解，服贸会为何会受到如此多的聚焦。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济产生巨大冲击，让服务贸易发展遭遇严峻形势。与此同时，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。服贸会是疫情发生以来，我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。举办服贸会，既彰显着中国疫情防控所取得的显著成效，也为经济全球化注入了新动力，提振着全球经济复苏的信心。
事实上，服贸会本身的成长过程，已经足够令人瞩目。服贸会的前身京交会诞生于2012年，已成功举办六届。展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家；意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元……规模从小到大，影响与日俱增，服贸会的发展壮大，是中国坚定不移扩大对外开放结出的硕果，也彰显着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的决心。
服务贸易，包括商业服务、通信服务、金融服务、娱乐文化与体育服务、教育服务等12大领域。当前，服务贸易在全球贸易中的地位日益突出，服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。从服务贸易本身的特点来看，它具有资源消耗低、环境污染小、就业容量大、附加价值高等特点，日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，为世界经济增长注入了新动能；从国际大趋势来看，全球已进入服务经济时代，2005—2017年，服务贸易占世界贸易总额的比重从20.66%升至23.69%，重要性与日俱增。从国内发展来看，随着居民收入水平不断提高，服务消费需求旺盛，随着中国经济迈向高质量发展阶段，服贸内生动力不断积聚，服务贸易越来越成为中国消费增长和结构升级的重要驱动力量，我国服务进出口进入了快速增长轨道。可以说，举办服贸会，不仅顺应全球经济发展大势，也能推动中国服务走出去，还能带动更多高品质服务进入中国市场，丰富服务消费市场供给，更好满足人民对美好生活的需要。
中国市场，世界机遇。今天的中国，不仅是世界第二大货物贸易进口国，也是世界第二大服务贸易进口国，服务年进口值占全球10%左右。尽管如此，当前我国外贸结构中，服务贸易占比仍低于世界平均水平，这也恰恰反映出，我国服贸比重上升空间大、发展潜力足。无论对于国内企业而言，还是对国外企业来说，这都是大市场、大机遇。再加上，中国不断出台政策措施，着力推动更高水平对外开放，更是为各国企业提供了难得的合作契机。仅以今年上半年数据来看，据商务部统计，今年1—5月，在全球服务贸易大幅下滑的情况下，我国服务贸易总体呈现趋稳态势。这既得益于各级政府相关政策的支持，更根源于中国前景广阔的服务贸易市场。
一家从第一届京交会就开始参展的企业的相关负责人感慨，借助这个平台，合作伙伴的数量和贸易额都有明显提升，企业在这个平台上感受到了万物互联时代的澎湃力量。以会为“媒”，深耕中国大市场，共享发展新机遇，我们就一定能共同促进全球服务贸易繁荣发展，造福各国人民，推动构建人类命运共同体。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】