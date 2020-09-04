相约服贸会 共享新机遇（评论员观察）

举办服贸会，既彰显着中国疫情防控所取得的显著成效，也为经济全球化注入了新动力，提振着全球经济复苏的信心

规模从小到大，影响与日俱增，服贸会的发展壮大，是中国坚定不移扩大对外开放结出的硕果，也彰显着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的决心

“全球服务，互惠共享”。这些天，在北京国家会议中心，一块块带有2020年中国国际服务贸易交易会标志的展板格外引人注目。它们不仅预告着服贸会即将拉开帷幕，也向海内外嘉宾传递着欢迎热情。作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、中国服务业对外开放的重要窗口、中国对外开放三大展会平台之一，服贸会备受世人瞩目，此前举行的云路演活动，便已吸引了全球数千家企业参加。

放在世界来看，我们或许更能理解，服贸会为何会受到如此多的聚焦。今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济产生巨大冲击，让服务贸易发展遭遇严峻形势。与此同时，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。服贸会是疫情发生以来，我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。举办服贸会，既彰显着中国疫情防控所取得的显著成效，也为经济全球化注入了新动力，提振着全球经济复苏的信心。

事实上，服贸会本身的成长过程，已经足够令人瞩目。服贸会的前身京交会诞生于2012年，已成功举办六届。展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家；意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元……规模从小到大，影响与日俱增，服贸会的发展壮大，是中国坚定不移扩大对外开放结出的硕果，也彰显着“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的决心。

服务贸易，包括商业服务、通信服务、金融服务、娱乐文化与体育服务、教育服务等12大领域。当前，服务贸易在全球贸易中的地位日益突出，服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。从服务贸易本身的特点来看，它具有资源消耗低、环境污染小、就业容量大、附加价值高等特点，日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，为世界经济增长注入了新动能；从国际大趋势来看，全球已进入服务经济时代，2005—2017年，服务贸易占世界贸易总额的比重从20.66%升至23.69%，重要性与日俱增。从国内发展来看，随着居民收入水平不断提高，服务消费需求旺盛，随着中国经济迈向高质量发展阶段，服贸内生动力不断积聚，服务贸易越来越成为中国消费增长和结构升级的重要驱动力量，我国服务进出口进入了快速增长轨道。可以说，举办服贸会，不仅顺应全球经济发展大势，也能推动中国服务走出去，还能带动更多高品质服务进入中国市场，丰富服务消费市场供给，更好满足人民对美好生活的需要。

中国市场，世界机遇。今天的中国，不仅是世界第二大货物贸易进口国，也是世界第二大服务贸易进口国，服务年进口值占全球10%左右。尽管如此，当前我国外贸结构中，服务贸易占比仍低于世界平均水平，这也恰恰反映出，我国服贸比重上升空间大、发展潜力足。无论对于国内企业而言，还是对国外企业来说，这都是大市场、大机遇。再加上，中国不断出台政策措施，着力推动更高水平对外开放，更是为各国企业提供了难得的合作契机。仅以今年上半年数据来看，据商务部统计，今年1—5月，在全球服务贸易大幅下滑的情况下，我国服务贸易总体呈现趋稳态势。这既得益于各级政府相关政策的支持，更根源于中国前景广阔的服务贸易市场。

一家从第一届京交会就开始参展的企业的相关负责人感慨，借助这个平台，合作伙伴的数量和贸易额都有明显提升，企业在这个平台上感受到了万物互联时代的澎湃力量。以会为“媒”，深耕中国大市场，共享发展新机遇，我们就一定能共同促进全球服务贸易繁荣发展，造福各国人民，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年09月04日 05 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)