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两部委发布第二批全国乡村旅游重点村名单

含“三区三州”乡村54个

2020年09月04日07:48  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月3日电  （记者郑海鸥）日前，文化和旅游部、国家发展改革委决定将北京市门头沟区斋堂镇爨底下村等680个乡村列入全国乡村旅游重点村名录，其中包括“三区三州”乡村54个，11个集中连片特困地区乡村128个。9月1日，两部委共同印发了《关于公布第二批全国乡村旅游重点村名单的通知》。

　　全国乡村旅游重点村建设开展以来，文化和旅游部联合国家发展改革委等有关部门，在金融支持、宣传推广、人才培训、创意提升等方面出台政策举措，支持全国乡村旅游重点村发展提升。目前，全国乡村旅游重点村已成全国乡村旅游领域具有影响力的品牌，受到业界和社会广泛关注，示范引领作用明显。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月04日 07 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
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