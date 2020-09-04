服贸会：中国扩大开放的明确信号

2020年中国国际服务贸易交易会今日开幕。来自148个国家和地区的国际组织、驻华使馆、境外商协会及机构等参展参会，1.7万余家企业蓄势待发。全球抗疫的背景下，本届服贸会依然汇聚了超高人气，这正是服务贸易重要价值、中国市场巨大潜力的一种生动写照。

过去三十多年来，全球贸易格局发生了重大变化。上世纪八十年代，国际贸易总量的70%是成品贸易，到2010年左右，中间品贸易已占到60%左右，国际贸易形成了零部件和原材料等中间品的全球流动格局。这个过程中，服务贸易开始飞速发展。一方面，主要西方国家开始步入后工业化的发展阶段，国内经济重心向服务业转移。一方面，世界主要贸易品的生产往往涉及十几个乃至几十个国家、成百上千个零部件的组合，这对包括生产性物流、产业链金融等在内的服务业产生了强烈需求。综合作用下，全球服务贸易和货物贸易总量的比例关系从三十年前的51003d195左右增长到当前的301003d170左右，服务贸易成为国际贸易未来发展的重要方向。

“明者因时而变，知者随事而制。”多年来，我国在迈向世界第一货物贸易大国的同时，服务贸易也在蓬勃发展。旅行、运输、建筑三大传统服务贸易进出口年均增速都在12%以上，知识密集型服务进出口年均增速更是在16%以上，并且在总额中的比重接近三分之一。目前，全球抗击新冠肺炎疫情的战斗仍在进行，世界经济遭受的深层冲击不断显现，但综合研判，发展服贸是我们迎变寻机的务实选择。从外部环境看，市场的利益最大化原则推动经济全球化在曲折中前进，国际社会对交流的渴望没有变，对合作的需求没有变，本届服贸会的一呼百应就是生动例子。从内部发展看，我国工业化进程加速，部分发达地区已经进入工业化后期甚至后工业化时代，服务业无论是规模扩大还是质量提升都具有现实需求。在科技创新的驱动下，我国的服务业尤其是高端生产性服务业将具有越来越明显的竞争优势。

在这样的背景之下看待本届服贸会，这是促进经济恢复，推动我国经济结构转型和消费结构升级的需要。这是中国企业与世界一流水平“对标”的绝佳机会，也是扩大技术知识密集型服务的进口，弥补国内短板的良好平台。以更宏观的视角来看，盛会其实也是在全球以邻为壑恶性竞争氛围下中国发出的开放信号。我们想向世界表达：无论外部环境如何变化，中国打开大门欢迎四方来客的决心没有任何动摇，释放内需潜力、扩大对外开放，是中国发展不可或缺的驱动力。服务业被寄予厚望，这也倒逼我们要在服务业市场准入、外商投资管理制度、国内服务业规则改革等领域发力，为服务贸易发展创造自由化、便利化的发展环境。

总体来说，这场盛会反映出中国对经济全球化这一历史主流趋势的坚定支持，将为全球服务业行业企业“掘金”中国市场提供新的机会。我们更期盼有识之士能借此机会碰撞智慧，为大变局中服务贸易未来发展勾勒清晰方向。

（作者系国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副研究员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)