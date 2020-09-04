写就互惠共享的华彩乐章

本报评论员
9月的北京，秋高气爽，2020年中国国际服务贸易交易会在万众期待中拉开帷幕。这是新冠肺炎疫情发生以来，我国线下举办的第一场重大国际经贸活动，必将为这不同寻常的一年写下浓墨重彩的一笔。
“全球服务，互惠共享。”作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，作为中国对外开放三大展会平台之一，服贸会经过多年发展，已成为国际服务贸易领域传播理念、衔接供需、共享商机、共促发展的盛会。在全球疫情持续蔓延的大背景下，今年的服贸会意义尤为特殊。一方面，疫情改变了世界经济运行态势，带来“二战以来最严重的经济衰退”。尽管各国已逐步推进经济重启，但前路仍充满风险和挑战。一方面，作为最早在疫情中突围并实现经济复苏的国家，中国经济的潜力和活力，聚焦着全球的目光。办好服贸会，将展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，彰显我国坚定不移推进对外开放的信心决心，释放我国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。以实际行动做大服贸蛋糕，不仅对我们继续做好“六稳”“六保”工作意义重大，更是在为全球经济走出低迷、化危为机贡献力量。
关键时刻，服贸会折射中国开放新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，灵活、创新、开放的服务业，在国际贸易、全球价值链中扮演的角色越来越重要，日益成为世界经济增长的新引擎、国际贸易发展的新动力。对追求高质量发展的中国而言，加快发展服务贸易愈发成为打造经济“升级版”的战略举措。作为全国首个服务业扩大开放综合试点城市，首都北京这些年来紧紧围绕文化服务、金融服务、5G通信服务等重点领域先行先试。2019年，北京服务业增加值已占到地区生产总值的80%以上，不仅达到全球服务业发展领先城市水平，更形成了一批可复制可推广的新机制、新经验。通过服贸会这一载体，扩大中国服务业的开放，让各国企业享有更多机遇，这是中国对世界作出的贡献，同样也是北京作为大国首都的担当。
这是一场智慧大脑的碰撞激荡，这是一次发展大势的前沿探讨。广邀全球政商界人士汇聚一堂，沟通交流、创新合作，这本身就是一项重要服务。从“京交会”到“服贸会”，中国国际服务贸易交易会进行着历史新跨越，也追求着全方位的服务升级。对标“一流展会”，本届服贸会建立了“1+8+N”展会新模式，将诸多重要板块和内容进行了整合，突出“国际化、专业化、市场化、科技化”特色。根据疫情防控形势和参会需要，推行线上线下相结合的办会方式，采用新技术搭建起的“云上会议”“云上展厅”等，进一步打破了互惠共享的时空界限……一揽子应时而为的创新举措，使得本届服贸会短时间就集聚起了超高人气。过去数月，全球数千家企业参与了服贸会“云路演”。来自148个国家和地区的国际组织、驻华使馆、境外商协会及机构等参展参会，1.8万余家企业正扬帆竞发，共谱一曲活力澎湃的恢宏乐章。中国市场，世界机遇。事实再次证明，中国是推动建设开放型世界经济的行动派。
服贸会在京举办，是中央对北京的信任和重托。服贸会正式启幕，对北京的一场全方位“大考”也随之开始。服务保障好盛会，不仅是中央交给我们的重大政治任务，更是一次对“四个中心”功能建设、“四个服务”水平的重大检验，一次对全市上下首都意识、素质能力的集中检验。北京是一座好客的城市，在历次举办国家大事要事的过程中，北京服务、北京风采都赢得了广泛赞誉，识大体、顾大局，包容、开放、自信的北京市民，更给世界留下了深刻印象。我们一定要发扬传统、再接再厉，加强统筹协调，优化落实服务保障方案，严格做好防疫、安保各项工作。要落实分区闭环管理，全面加强展馆和会场等重点区域安全防范，加强风险隐患排查，确保服贸会圆满成功。
北京已经准备好了，对办好服贸会、当好东道主充满信心，并将付出更大努力。我们一定能以会为媒、化危为机，向世界兑现中国的庄严承诺，打造“全球最有影响力的服务贸易国际一流展会”，打造通往繁荣之桥、未来之桥。
祝2020年中国国际服务贸易交易会圆满成功！
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