服贸会、进博会、广交会支撑全国会展新格局

本报记者 赵语涵
2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）将于今天在京开幕。昨天下午，国务院新闻办公室举办发布会介绍了2020年服贸会筹备工作进展。作为新冠肺炎疫情之后我国首场国家级线下重大经济贸易盛会，2020年服贸会从线上到线下均已准备就绪，9月4日至9日期间，共设置七大类活动，吸引148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册，并征集展会预筹成果381项。
商务部副部长王炳南表示，北京服贸会聚焦服务贸易，将与侧重货物进口贸易的上海进博会，和侧重货物出口贸易的广州广交会相辅相成，推动形成以“北、上、广”为龙头的全国会展新格局。
服贸会设置七大类活动
会期6天的服贸会究竟将举办哪些活动？在昨天的发布会上，北京市副市长杨晋柏透露，2020年服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，在国家会议中心、奥林匹克园区景观大道及周边搭建展馆举办，期间共设置七大类活动。
其中，将有1场重要活动，即9月4日晚8点举办全球服务贸易峰会，将邀请国家领导人、外国政要、国际组织负责人、世界500强和行业领军企业负责人出席，峰会前，国家领导人还将进行巡馆。
第二类活动为高峰论坛，共有4场，分别是服务贸易开放发展新趋势、数字贸易发展趋势和前沿、跨国公司视角下的服务贸易便利化、世界旅游合作与发展大会。第三类活动为行业大会和专业论坛，将围绕服务贸易12大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题方向，聚焦全球疫情防控、数字贸易等热点问题，举办116场行业大会和专业论坛。第四类活动为洽谈边会活动，将举办主题日、行业推介洽谈及边会等3类活动，具体包括18场行业推介洽谈、29场境外国家和地区的专题活动、18场省区市主题活动。
此外，第五类活动为展览展示，占地面积约20万平方米，设置有1个综合展区、8个专题展区和若干个服务功能区。第六类活动为成果发布，将设置发布厅，发布最新技术、产品、成果以及服务示范案例，发布和解读最新政策，发布政策白皮书、行业标准和规范、发展指数、发展报告等权威信息。第七类活动为配套活动，将举办主题夜、商务沙龙等5场晚间活动，推出14条特色科技文化体验线路，引导展客商深度体验首都新形象、新科技、新服务。
数字平台让展会全年不落幕
除了线下活动，考虑到当前全球疫情现状和展会发展趋势，本次服贸会还将结合线上形式举办，通过搭建服贸会数字平台，打造365天不落幕的盛会。
服贸会数字平台有哪些功能？首先，平台上的3D沉浸式云上展厅，将给观众带来身临其境的观展感受。想要参展的企业和机构，不仅可以通过3D电子展台模板，给自己搭建个性化的展台，还能享受到私密交谈、直播服务、智能客服、意向订单、电子签约等方面的服务。
相比线下展台，线上展台将更加智能聪慧。北京市商务局局长闫立刚告诉记者，平台可以提供智能推荐服务，通过线上系统采集到的展览、洽谈、交易、会议等数据，形成对展客商的画像，利用人工智能技术实现在线智能匹配和推荐。同时，平台依托人工智能算法根据用户的兴趣标签、浏览记录、画像数据进行智能匹配，精准推荐参展商、展台和展品的信息，为企业搭建高效的供需对接平台，更有利于实现贸易的匹配。
会议、洽谈等需求也难不倒数字平台。平台提供500间会议室，可同时举办100人、500人、1000人等规模不等的会议。此外，针对企业的商务洽谈需求，平台还搭建了5000个私密洽谈间，可以一对一、一对多、多对多进行商务洽谈。值得一提的是，这些洽谈室考虑到了洽谈双方的信息数据安全和隐私问题，提供“阅后即焚”功能，保证信息不泄露。
服贸会将优化全国会展格局
相比历史悠久的广州广交会和近两年颇受关注的上海进博会，落户北京的服贸会究竟有何特点和优势？对此，商务部副部长王炳南表示，当前，我国已经是全球会展第一大国，拥有世界上最大的展览面积和最多的展览场次，会展业进入了布局优化、质量提升的重要阶段。
王炳南认为，在货物贸易领域，上海进博会侧重于进口，广州广交会侧重于出口，而北京此次举办的服贸会，则是聚焦服务贸易领域。“三者可谓相辅相成，共同构成新时期‘中国制造’和‘中国服务’全面发展的展会促进平台，推动形成以‘北、上、广’为龙头的全国会展新格局。”
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