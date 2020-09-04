原标题：相聚北京共享服务贸易新机遇

本报记者 马婧

金秋九月，秋风送爽，全球的目光再次聚焦北京。国家会议中心里，各类服务业领域最先进的展品同台竞技；奥林匹克公园里，一座座崭新的展馆组成一道亮丽“彩虹”；1.8万家企业和机构将齐聚一堂，共享发展机遇。

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京正式开幕。作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会和中国对外开放的三大展会之一，服贸盛会向国际社会传递出中国扩大开放的坚定立场，也必将为疫情蔓延背景下的全球经济寻找加速复苏的路径。

细致筹备 打造服务贸易国际一流盛会

从2012年至今，服贸会已成功举办六届，但今年举办服贸会的意义尤为特殊。

2020年开年，新冠肺炎疫情蔓延全球，给国际经济带来严峻挑战。当前，全球疫情形势依然严峻，世界经济充满不确定性，各国守望相助、联手抗击疫情、推动经济发展的迫切性更加凸显。

“在这一背景下，2020年中国国际服务贸易交易会是疫情发生以来，我国举办的第一场重大国际经贸活动，将展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，彰显我坚定不移的推进对外开放的信心决心，释放我坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。”商务部副部长王炳南说。

面对新形势、新任务，本届服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，展示国内外服务贸易领域最新成果，推动形成更多国际合作。

为举办一届成功的服务贸易交易会，主办方进行了精密细致的筹备。面对疫情的特殊情况，服贸会开拓“云上服贸会”，形成线上线下同时办展办会；为减轻企业负担，免费提供线上参展服务，免费时间持续至下届服贸会举办前3个月；服贸会还免费提供线上供需对接服务，参展企业可在服贸会官网栏目、运营平台中发布项目需求，平台提供智能匹配和在线洽谈功能……

除在国家会议中心进行室内展示外，本届服贸会还创新性开设室外展区，丰富展商参展和观众观展的体验。建设者们克服高温、疫情等不利影响，在北京奥林匹克公园迅速搭建起室外展馆。据主办方介绍，室内外展区总占地面积约20万平方米，设置有1个综合展区、8个专题展区和若干个服务功能区，努力打造“全球最有影响力的服务贸易国际一流展会”。

广泛招展 吸引1.8万家企业机构参与

虽然疫情给国际经贸往来带来冲击，但国际社会对交流合作的渴望没有改变，各国企业比以往任何时候都需要跨越阻隔、加强沟通，共创发展新机遇。

自本届服贸会招商招展以来，国内外各界踊跃参与，共有148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业确认参展参会。其中，服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会。

为增进展客商的交流，服贸会还广泛邀请相关国际组织和机构、境外国家和地区、国家部委、国内各省区市、境内外商协会、知名企业等各类主体，围绕服务贸易12大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题，举办专业性强、形式多样的洽谈活动，以及主题夜、商务沙龙等晚间活动。

1场全球服务贸易峰会、4场高峰论坛、116场行业大会和专业论坛……外国政要、国际组织负责人、世界500强和行业领军企业负责人等如约而至，相聚北京共话合作，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

服贸会不仅是展示和交流的舞台，也是成果发布的平台。本届服贸会将发布一批最新技术、产品、成果以及服务示范案例，发布政策白皮书、行业标准和规范、发展指数、发展报告等权威信息，发布一批国家对外开放的新政策、新措施，目前已征集展会预筹成果达381项。

扩大开放 提升服务贸易全球竞争力

作为中国服务贸易领域唯一的国际性、国家级、综合型展会，服贸会见证了中国服务贸易的发展。其展览面积从首届的5万平方米扩大到第六届的16.5万平方米；参展企业从首届的1000多家增加到第六届的2100多家；意向成交额从首届的601.1亿美元增加到第六届的1050.6亿美元。

当前，我国经济已经进入以服务业为主体的时代。2019年，服务业增加值占国内生产总值的比重达53.9%，对经济增长的贡献率达59.4%。

在首都北京，服务业更是成为经济增长的主要动力。2015年，国务院正式批复北京市成为全国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，在试点带动下，北京服务业开放发展水平进一步提高，服务贸易实现快速增长。2019年，北京服务业占GDP的比重达83.5%，比全国平均水平高29.6个百分点；2019年北京服务贸易实现进出口额近1.1万亿元，占全国服务贸易的五分之一，继续保持全国前列。

“今年前7个月，受疫情影响，中国的服务贸易总体规模有所下降，但我国服务出口明显好于进口，而且近几个月整体的服务贸易走势出现了企稳态势。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义介绍，今年7月，我国服务出口的增速由负转正。尽管存在逆差，但我国扩大服务进口的立场、坚持扩大服务贸易开放的决心不会改变，未来，我国还将继续扩大服务领域的对外开放，进口更多的优质服务，同时积极地扩大服务出口。

北京市商务局局长闫立刚表示，服贸会是我国推进新一轮高水平对外开放的重要平台，将通过展示全球服务贸易的最新产品、技术、模式、成果，促进全球服务贸易互惠共享、学习交流，提升我国服务业、服务贸易的全球竞争力。新华社记者 郑悦摄

(责编：李都也(实习生)、李栋)