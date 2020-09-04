十余斤空竹、百年前奖牌、互联网跑步机 文化体育融合展区动感十足美不胜收

原标题：文化体育融合展区动感十足美不胜收

实习记者 邓方佳

2020年中国国际服务贸易交易会（下称“服贸会”）还有1天开幕之际，本报记者昨日探营服贸会的文化体育融合展区，感受到了体育的文化之美。

文化体育融合展区以“新时代、新体育、新生活”为主题，突出体育文化元素、体育向上力量、体育生活方式三大亮点。该展区共分6部分，有29家线上和24家线下体育企业、协会组织、科研院所及高等院校参展。

步入文化体育融合展区后，首先映入记者眼帘的是历届夏季、冬季奥运会的特许纪念品。据展商北京华江文化集团有限公司研发负责人鲁娟介绍，大多数展品都是根据奥运会主办国的文化特点、地理特点，经由独特设计后，制作成邮票、雕塑、手办、徽章然后在全世界限量发行。

进入民族体育文化展区，展区中央一位大汉正风风火火地舞着“金球”，“金球”不断发出“嗡嗡”的声响。原来，这位大汉是北京市空竹运动协会负责人傅海山，他已经抖了十八年空竹。他手上的空竹名为“大金雷”，是他自己创新并打造的异形空竹，重达十余斤。傅海山表示：“空竹运动也需要创新，‘大金雷’能够充分锻炼人的身体力量、协调性等。我希望通过服贸会的舞台，将空竹这项运动传播到全世界，也通过网络传播给更多的年轻人。”在民族体育文化展区内，工作人员还集中展示了花棍、武术、柔力球、风筝等传统体育项目，参观者都能够上手体验。

在体育健身文化展区内，有一座巨大的舱室引人注目。原来，这是一台用于运动恢复的智能漂浮舱。现阶段，它可用于运动学校、运动队、医院的康复科室，使用者进入舱室关闭舱门后，将泡入特定温度下的特制液体，从而充分缓解肌肉和关节疲劳，防止运动损伤。

疫情期间，充分挖掘线上体育市场的“KEEP”也来到了服贸会，他们此次带来的核心产品是直播跑步系统。使用者只需购买一台能够联入互联网的跑步机，即可在线上与教练互动，足不出户在专业人士的指导下完成运动，充分展现了未来线上运动的巨大潜力。

进入体育传播文化展区，最吸引人的一个展台呈现了近代30余件珍贵的北京体育藏品，包括文献、宣传画、老照片、奖杯等，其中既有1905年北京“皇家”京师大学堂第一次运动会的奖牌，也有1914年第一届全国联合运动会的奖牌，还有1958年北京市第三届体育运动大会第一名的奖牌。除此之外，观众还可现场体验中华传统体育运动——投壶，据展台负责人、奥祥斋文化有限公司杨慧敏介绍，“投壶在我国已流传2000多年，它是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏，也是一种礼仪。我们希望在服贸会的舞台上，展现出中国体育运动中的文化积淀。”

据悉，在服贸会正式开幕后，体育达人面对面互动展区中，将会迎来翟晓川、方硕、焦健、闫宇峰、黄云龙、徐元生、宋晓波、程然、张楠等体育知名人士，热爱体育的参观者一定不要错过与他们面对面交流的机会。

(责编：李都也(实习生)、李栋)