服贸会亮点前瞻：工业互联网高峰论坛将发布两大成果

本报记者 赵语涵

作为服贸会重点论坛之一的2020工业互联网高峰论坛将于9月5日在北京国家会议中心举办。记者9月2日从论坛承办方之一的北京工业互联网研究院获悉，本次论坛上将发布两大重磅成果：成立工业互联网推进委员会（以下简称“推委会”），以及发布《2019能源工业互联网案例集》。

根据工业和信息化部等十五部门联合印发《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》，提出积极利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新服务，加快培育供应链管理、共享制造、全生命周期管理、工业设计等十类服务型制造业创新发展模式，推动传统制造业从生产型制造向服务型制造转变。本次论坛正是结合这一指导意见，以“工业互联网赋能新服贸”为主题，探讨如何利用工业互联网推动制造与服务全方位、宽领域、深层次融合发展，打造服务型制造新模式，从而促进我国服务贸易结构优化升级。

论坛将邀请梅宏、柴天佑、吴曼青三位院士出席。梅宏院士、柴天佑院士将分别从数字经济、工业智能化角度，以《发展数字经济，开启工业互联网时代》和《工业互联网和工业人工智能》为题，分享大家之言。

除了三位院士，论坛还将围绕传统制造业向服务型制造转型升级问题，邀请五家企业领袖分享实际生产运营中工业互联网应用的经验与成效，共同探讨服务型制造新业态与新模式。GE数字集团亚太区总经理夏鹏，西门子数字化工业软件公司大中华区副总裁方志刚，施耐德电气集团高级副总裁马跃，北京东方国信科技股份有限公司高级副总裁敖志强以及金风科技股份有限公司集团首席转型官潘广崇，将就工业互联网助力智能制造发展、促进制造业服务化转型等方面发表主题演讲。

在专业领域大咖“华山论剑”之后，还将有两大重磅成果发布压轴论坛。其中，将举办“工业互联网推进委员会”成立揭牌仪式。推委会由中国工业互联网研究院牵头，联合国内工业互联网领域领军企事业单位和行业协会共同组建，旨在搭建工业互联网协同创新生态体系，促进工业互联网领域资源整合与融通发展。此外，推委会下属能源工业互联网联合创新中心将发布研究成果——《2019能源工业互联网案例集》。

(责编：李都也(实习生)、李栋)