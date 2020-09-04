5G网络全覆盖 服贸会新闻中心启动试运行

原标题：服贸会新闻中心启动试运行

本报讯（记者 孙杰 王琪鹏）昨天服贸会新闻中心启动试运行，首批服贸会志愿者也正式上岗。服贸会新闻中心设在亚洲金融大厦D座（西南塔），5G网络全覆盖，可充分满足融媒体报道需求。新闻中心今起正式运行，服务于2300多名大会注册记者。

新闻中心位于大厦一层、二层，面积约4700平方米，设有综合服务区、媒体公共工作区、媒体专用工作区、新闻发布区、文化展示区、运行保障办公区、媒体餐饮和茶歇区等九大功能区。配备了广播级公共信号播放设备、专业办公设备设施，5G高速网络全覆盖，提供广播电视服务、官方图片服务、会议活动资讯等媒体内容，可全方位满足媒体工作需求。随着融媒体发展，基于移动客户端的视频直播应用广泛。据了解，为满足新媒体需求，本次新闻中心还新增了直播推流设备和服务，以更好满足媒体融合报道的需要。网络通信保障实现千兆有线网络到桌面、千兆无线网络接入，整个新闻中心实现手机5G网络全覆盖。

新闻中心现场，还有94名大学生志愿者，他们来自中国传媒大学、北京科技大学和北京外国语大学，分别在预订服务台、会议采访组、媒体专用工作区等岗位为中外记者提供英语、法语、德语等语种的志愿服务。

本届服贸会受到全球瞩目。2020年服贸会新闻中心综合管理组副组长汝涛介绍，截至9月1日，共有285家媒体机构的2347名境内外记者注册报名。其中，境内媒体记者2211人、248家媒体机构，港澳台媒体57人、16家媒体机构，国外媒体记者79人、21家媒体机构进行了注册。

新闻中心内还设有文化展示区。记者看到，现场还摆放了一些图书、画册、笔记本、明信片，最新出版的《习近平谈治国理政》（第三卷）受到不少媒体记者的青睐。服贸会还精心挑选北京中轴线、大运河文化带和长城文化带的画册，作为本届服贸会的宣传品，充分展现北京博大精深的文化底蕴。

亚洲金融大厦由北京城市副中心投资建设集团有限公司（简称“北投集团”）投资、规划、建设、运营，是一座达到使馆级安防标准的5A超甲级建筑综合体，也是亚洲基础设施投资银行总部所在地。大厦以“鲁班锁”为设计理念，从高空俯视为“中国结”造型，寓意“中国结、连接世界”。

服贸会期间，亚洲金融大厦还将举办50余场论坛。服贸会将分会场及新闻中心设在这里，有何特殊意义？北投集团亚洲金融大厦总经理赵劲解释说，亚洲金融大厦从设计到运营紧扣国际交往、金融服务的定位，这也与本届服贸会“全球服务，互惠共享”的主题贴合。

绿色高科技在大厦内处处有体现。大厦内部全年恒温恒湿，媒体公共工作区在一处60米挑高的空旷中庭内，一人一桌，间距一米以上。亚洲金融大厦外立面采用的是双层内呼吸式玻璃幕墙，可提供最好的自然采光效果。智能照明系统不仅能够实现“人来灯亮，人走灯灭”，还能根据外界光照度自动调节亮度，使灯光柔和，视感舒适。

(责编：李都也(实习生)、李栋)