云计算、人工智能、区块链 金融服务专题展"黑科技"亮相

原标题：金融服务专题展“黑科技”惊艳亮相

本报讯（记者 潘福达）作为2020年服贸会八大专题展之一，金融服务专题展以“新金融、新开放、新发展”为主题，共邀请近150家国际国内金融机构参加线上线下展览展示。

记者昨天下午提前探访展区获悉，各金融机构纷纷“秀”出金融支持服务贸易新应用，金融科技、脱贫攻坚、对外开放等领域展览展示琳琅满目，将为观众呈上一场国际视角、多元立体、更接地气的金融盛宴。

服贸会金融服务专题展展览面积达6555平方米，分为国家金融管理中心展区、金融业对外开放展区、金融业支持全球服务贸易展区、未来金融与智能金融展区、全球财富管理展区五大展区。各大展区内，工作人员在为布展做着最后的准备，多媒体大屏、金融科技设备、互动区与洽谈区成为每个展位的“标配”。

走进建设银行展位，在仿真机器人大堂经理的指引下，观众可以通过数字可视化大屏和VR数字化展厅展示、互动游戏、视频直播等环节，亲身体验大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术给银行经营带来的深刻变革。大屏幕上闪烁的一组组数字吸引了不少探访观众的关注。

“这是我们去年末推出的‘全球撮合家’智能平台，支持跨境项目、服务和商品的发布与精准匹配。”建行国际业务部相关负责人介绍，这是一个为具备跨境贸易、投资、合作诉求的境内外企业搭建的数字化平台，可以解决跨境交易场景中信息不对称和交易成本高的痛点、难点问题。

据介绍，疫情发生以来，平台发布713家注册企业的各类进出口信息1690条，建行北京市分行成功撮合海外急需的防疫物资848万件、交易金额超过1亿元，还为企业配套提供支付、结算、汇兑、融资在内的综合金融服务解决方案，助力企业扩展全球“朋友圈”。

展会上，多家金融机构将集中展示服务“一带一路”、中欧班列、中国自由贸易区建设等跨境金融服务案例。

在中国银行展位，观众能看到中行跨境撮合服务的最新应用案例，中行通过构建全球中小企业投资合作与交流信息化平台，助力解决中小企业引进技术或出口产品销路等问题。工行同样推出了“环球撮合荟”跨境撮合服务，通过搭建开放式境内外企业需求发布平台、举办线上线下撮合活动等方式，促进企业之间达成商品、服务、技术、项目、资本等领域合作，并适时提供配套政策咨询及跨境结算、融资支持等金融服务。

在交通银行展位，很多观众直奔“交银跨境e金融”展示大屏，了解平台提供的境内外、内外贸、投融资、离在岸一体化跨境金融服务。“和传统网银平台不同，针对进出口企业备货、生产、商贸等各个流程，平台都会匹配提供不一样的个性化金融产品。”讲解工作人员告诉记者。

在本届展会上，各家银行保险金融机构和金融科技企业各显身手，带来刷脸支付、云上店铺、智能风控等科技应用展示。

在工行展位门口，一辆白色的“小融未来号”智慧金融服务车最引人注目，它不仅像一般银行自助机具一样可提供银行卡定制、缴费、手机充值等金融服务，还可以当快递柜使用，支持取件码和刷脸取件。在其他展位，更多线下零售、电子商务、医疗教育、消费金融、资产管理、公共服务、智慧城市等金融科技场景应用，都将在服贸会金融服务专题展上呈现。

(责编：李都也(实习生)、李栋)