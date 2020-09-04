云计算、人工智能、区块链 金融服务专题展"黑科技"亮相

本报讯（记者 潘福达）作为2020年服贸会八大专题展之一，金融服务专题展以“新金融、新开放、新发展”为主题，共邀请近150家国际国内金融机构参加线上线下展览展示。
记者昨天下午提前探访展区获悉，各金融机构纷纷“秀”出金融支持服务贸易新应用，金融科技、脱贫攻坚、对外开放等领域展览展示琳琅满目，将为观众呈上一场国际视角、多元立体、更接地气的金融盛宴。
服贸会金融服务专题展展览面积达6555平方米，分为国家金融管理中心展区、金融业对外开放展区、金融业支持全球服务贸易展区、未来金融与智能金融展区、全球财富管理展区五大展区。各大展区内，工作人员在为布展做着最后的准备，多媒体大屏、金融科技设备、互动区与洽谈区成为每个展位的“标配”。
走进建设银行展位，在仿真机器人大堂经理的指引下，观众可以通过数字可视化大屏和VR数字化展厅展示、互动游戏、视频直播等环节，亲身体验大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术给银行经营带来的深刻变革。大屏幕上闪烁的一组组数字吸引了不少探访观众的关注。
“这是我们去年末推出的‘全球撮合家’智能平台，支持跨境项目、服务和商品的发布与精准匹配。”建行国际业务部相关负责人介绍，这是一个为具备跨境贸易、投资、合作诉求的境内外企业搭建的数字化平台，可以解决跨境交易场景中信息不对称和交易成本高的痛点、难点问题。
据介绍，疫情发生以来，平台发布713家注册企业的各类进出口信息1690条，建行北京市分行成功撮合海外急需的防疫物资848万件、交易金额超过1亿元，还为企业配套提供支付、结算、汇兑、融资在内的综合金融服务解决方案，助力企业扩展全球“朋友圈”。
展会上，多家金融机构将集中展示服务“一带一路”、中欧班列、中国自由贸易区建设等跨境金融服务案例。
在中国银行展位，观众能看到中行跨境撮合服务的最新应用案例，中行通过构建全球中小企业投资合作与交流信息化平台，助力解决中小企业引进技术或出口产品销路等问题。工行同样推出了“环球撮合荟”跨境撮合服务，通过搭建开放式境内外企业需求发布平台、举办线上线下撮合活动等方式，促进企业之间达成商品、服务、技术、项目、资本等领域合作，并适时提供配套政策咨询及跨境结算、融资支持等金融服务。
在交通银行展位，很多观众直奔“交银跨境e金融”展示大屏，了解平台提供的境内外、内外贸、投融资、离在岸一体化跨境金融服务。“和传统网银平台不同，针对进出口企业备货、生产、商贸等各个流程，平台都会匹配提供不一样的个性化金融产品。”讲解工作人员告诉记者。
在本届展会上，各家银行保险金融机构和金融科技企业各显身手，带来刷脸支付、云上店铺、智能风控等科技应用展示。
在工行展位门口，一辆白色的“小融未来号”智慧金融服务车最引人注目，它不仅像一般银行自助机具一样可提供银行卡定制、缴费、手机充值等金融服务，还可以当快递柜使用，支持取件码和刷脸取件。在其他展位，更多线下零售、电子商务、医疗教育、消费金融、资产管理、公共服务、智慧城市等金融科技场景应用，都将在服贸会金融服务专题展上呈现。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】