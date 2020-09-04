视频VIP会员共享平台屡被起诉 “免费午餐”灰色生意亟待整治

本报记者 袁璐
视频网站VIP会员竟能共享？这令网友们心动，也让愤怒的视频网站向这些共享平台拿起法律武器。近日，优酷起诉共享VIP平台咪喵索赔190万元，引发舆论热议。无独有偶，此前“马上玩” APP也曾因对爱奇艺VIP账号进行分时出租，被判向爱奇艺支付经济损失及合理开支300万元。
记者调查发现，这些平台提供看似诱人的“免费午餐”背后，实际上从事着出租、倒卖视频VIP体验卡及会员账号等涉嫌不正当竞争的灰色生意。而想要借机“薅羊毛”的消费者，在使用这些共享VIP会员服务的同时，也面临多重安全隐患。
名为“免费午餐”实为卖号生意
共享视频VIP会员并不是个新鲜事。打开网页，输入“视频VIP会员共享”，即可看到不少论坛贴出大量涉及优酷、爱奇艺、腾讯、芒果TV、乐视等平台的视频VIP会员共享信息。
记者注意到，在这些免费共享的帖子顶端，有着醒目的“VIP账号优惠购买”广告及相关说明。“优酷7天激活码5.9元，腾讯7天激活码6.9元，爱奇艺一个月激活码14.9元，还有芒果、迅雷、搜狐、百度网盘超级会员等账号出租。”通过二维码，名为“绛香”的一位客服对记者直接给出上述报价。
记者走访发现，不少年轻人对这类视频VIP会员共享或短租服务有着较强的需求。“现在很多综艺节目和影视剧都分布在好几家平台，都要追的话需要逐一购买会员，哪怕只买一个月，加起来也要上百元。不如租个短期的共享会员，追完想看的剧就不用了。”在银行上班的90后吴女士表示。
租售VIP账号涉嫌不正当竞争
恶意对视频网站打折会员“薅羊毛”，甚至拉走视频网站的潜在会员客户，这让视频网站坐不住了。近日，北京海淀法院网显示，因认为咪喵视频利用“共享VIP”扩大平台流量及热度，破坏了优酷平台的会员管理制度，减少了交易机会和经济收益，优酷公司以不正当竞争纠纷为由将咪喵视频的运营商诉至法院，要求立即停止不正当竞争行为、赔偿经济损失及合理支出190万元。
优酷方面表示，公司调查后发现，咪喵视频用户在上传各大视频平台VIP会员账号或完成其他限定任务之后，可凭借兑换后的优酷VIP权益卡在咪喵视频APP内观看优酷VIP片源。咪喵视频所谓的“共享VIP模式”扩大其平台流量及热度，破坏了优酷平台的会员管理制度，严重损害了优酷公司的合法商业权益和竞争利益，扰乱了行业正常的市场竞争秩序，构成不正当竞争。
这并非视频网站首次起诉共享VIP视频会员平台。记者注意到，去年8月，国内首例分时出租视频网站VIP账号案件在海淀法院审结，法院认定“马上玩”APP对爱奇艺VIP账号进行分时出租，并对涉案APP中的爱奇艺APP部分功能进行限制，损害了爱奇艺的合法权益，判决该平台赔偿爱奇艺经济损失及合理开支共计300万元。
灰色生意构成违约风险
尽管视频网站对其深恶痛绝，但记者发现，共享VIP账号的擦边生意仍屡禁不止。“从事共享VIP会员买卖的人，大多活跃在微信群、QQ群、微博等社交平台上，十分零散，类似咪喵、马上玩等这样的公司化平台反而是少数，”有关安全专家表示，加上视频网站很难追踪账号背后的实际消费者，使得其监管难度明显大于对违规APP的监管。
这种擦边生意模式也给消费者埋下了多重隐患。“你加我QQ或微信好友，以后需要什么账号，就直接和我联系。”“绛香”告诉记者，为了业务交易更方便，也方便客户二次购买，业内卖家都喜欢用微信、QQ等方式转账和沟通。但这也意味着，一旦卖家突然停止提供会员共享服务甚至以提供免费账号为名，但并不真提供账号，消费者很难追回充值损失。
“共享VIP账号的商业模式既让视频平台的正常商业利润被不正当攫取，也让视频会员违反不得与他人分享、转卖账号等具体约定，构成违约等风险。”北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示。这也意味着，这种以牺牲视频网站及消费者双方利益为代价的模式，终究是少部分人手中的牟利工具，亟待监管部门重拳整治。
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