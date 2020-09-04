1.8万企业及机构注册参加服贸会

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）即将在国家会议中心、奥林匹克园区景观大道及周边搭建展馆举办。9月3日，国新办举行新闻发布会，介绍服务贸易发展和2020年服贸会筹备工作进展情况。会上，北京市人民政府副市长杨晋柏介绍，2020年服贸会已圆满完成招商招展，148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会。服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会，已征集了展会预筹成果381项。
杨晋柏介绍，此次展会整合了北京市文博会、旅博会、金博会、冬博会、世界机器人大会等展会资源，设置1个综合展和8个专题展。同时，采用“线上＋线下”的举办新方式。境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主，搭建了服贸会数字平台，为线上线下办展办会提供服务和支撑。此外，打造“室内＋室外”的办展新空间。除在国家会议中心进行室内展示外，在奥林匹克公园周边搭建场馆，作为室外展览场地。
“2020年服贸会是疫情发生以来，我国举办的第一场重大国际经贸活动，将展示我国疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。”商务部副部长王炳南表示，“办好服贸会，对服务贸易和经济高质量发展具有重要意义。”
商务部研究院副研究员庞超然在接受北京商报记者采访时表示，服贸会是促进服务进出口供需对接的重要平台，有助于双方充分交流沟通、促进交易达成。同时，大型国际性展会也是直接拉动服务贸易发展的重要平台，既能带动通过撮合交易创造服贸增量，也能够带动外国客商跨境旅游、在国内消费，促进服务贸易持续发展。
今年前7个月，受疫情影响，我国的服务贸易总体规模有所下降，但服务出口明显好于进口，近几个月整体的服务贸易走势出现了企稳态势。7月服务出口增长3.3%，这是今年疫情发生以来第二次当月出口由负转正。我国也是3月以来全球主要服务贸易国中唯一增长的国家。
疫情不仅使中国成为全球生产、投资、消费的“避风港”，还催生了数字贸易的新契机和一些新的服务消费模式。商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义表示，下一步，将在努力稳住传统服务贸易的同时，抓住服务贸易数字化，制造业服务化的发展机遇，深化服务领域的对外开放，大力发展数字贸易，高附加的生产性服务外包等新业态新模式，推动我国服务贸易高质量发展。
据介绍，今年我国将推进全面深化服务贸易创新发展试点，推动落实好试点提出的122项服务贸易改革开放和创新的举措。落实好今年初国务院批准的服务外包转型升级的20项政策措施，推进文化、中医药服务、数字服务出口基地建设，制定跨境服务贸易负面清单，推进服务贸易的规则、规制、管理、标准等制度型开放。
“今年政府工作报告已经提出要出台跨境服务贸易的负面清单，目前，商务部正在会同有关部门就研究制定这一清单开展相关工作，年底前将出台。”冼国义说。
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