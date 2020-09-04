余额宝重回1.5% 货基收益率触底反弹？

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）曾因流动性宽松导致收益率不断下滑、一度跌破“1.5%”的货币基金，或已在近日步入触底反弹的阶段。9月3日，北京商报记者根据公开数据统计发现，自7月中旬至今，货币基金的平均7日年化收益率已连续6周上扬，9月2日则达到了1.87%。货基“一哥”天弘余额宝，也时隔近3个月重回“1.5%”关口。在业内人士看来，收益率的提升与近期银行间流动性收紧、市场利率走高有关。但展望后市，持续上行的态势能否保持还有待观察。
Wind数据显示，自7月17日以来，近6周时间内，以每个周五为例，货币基金的7日年化收益率从最初的1.59%，到8月7日的1.7%，再到8月28日的1.86%，持续呈上扬态势。就最新数据看，9月2日，数据可统计的651只货币基金（份额分开计算，下同）的平均7日年化收益率约为1.87%。在货币基金整体收益回升的同时，9月以来，作为国内最大规模的货币基金——天弘余额宝收益率也时隔近3个月再度回到了1.5%以上，9月2日的7日年化收益率为1.506%。
而在6月1日当天，仍有287只货币基金的7日年化收益率低于1.5%，占比超四成。另外，6月3日，天弘余额宝的7日年化收益率也自成立以来首度跌破1.5%，约为1.486%，刷新了历史低点，此后还一度跌破1.4%。
在分析人士看来，近期货币基金的收益率持续上涨，与银行间流动性收紧、市场利率走高不无关联。沪上一位市场分析人士指出，央行连续两个月从市场回笼资金，银行负债端压力增加，8月不论是银行间市场利率还是同业存单发行利率，均较此前有明显上行。对于货币基金来说，短期资金利率上行直接影响收益率上行。
上海证券基金评价研究中心分析师姚慧也表示，货币基金投资于短期货币工具，主要是期限在一年以内的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单及一年以来的各类债券等。在8月17日央行MLF（中期借贷便利）续作规模超过到期规模之前，已经有4个月央行持续抽水，市场普遍认为本次超规模投放及8月21日之后开始投放14天资金，主要目的也是为了提供跨月/季资金，因此，5月以来银行间流动性被逐渐消耗，超储率走低，资金利率中枢抬升，受益于此，货币基金收益率走高。
9月3日，根据最新披露的数据显示，隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）报1.742%，较7月1日的1.967%下行22.5个基点。而同期，7天品种则由2.095%上行10.2个基点，报2.197%。另外，1个月Shibor、3个月Shibor，也分别在此期间上行31.9个基点和53.2个基点，报2.39%和2.654%。
不过，姚慧认为，后续货币基金的收益率并不会持续上行。首先，能够看到的是，当市场资金面偏紧、市场利率超越政策利率时，央行开始投放流动性，观点鲜明地表示，货币政策需要更大的稳定性：稳健货币政策的取向不变、保持灵活适度的操作要求不变（既不让市场缺钱，也不让市场的钱溢出来）、坚持正常的货币政策的决心不变。其次，政策要求银行让利实体企业、降低贷款利率的决心坚定，银行资产端成本限制负债端成本，同业存单等货基传统投资标的的收益也不可能持续上行。因此，货币市场利率持续上行的概率不大，货基收益率持续上行的概率也不大。
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