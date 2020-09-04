开放决心提振全球信心 我国三大展会平台标注全方位开放新高度

2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）4日将在北京拉开帷幕。服贸会期间，一批国家对外开放新政策、新措施将首次发布，服务贸易12大领域一批新榜单、新指数、新成果等陆续公布。在全球经济艰难复苏的背景下，我国举办这场国际商贸盛事，具有特别意义，备受世界关注。

服贸会如期召开，中国进出口商品交易会（广交会）今年6月首上“云端”，第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）计划如期召开并扩大规模……国际经贸盛会接踵而至，彰显了我国迎难而上的大国担当，向全球释放出我国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。促进我国扩大开放、畅通国内国际交流、展示科技创新动能，三大开放展会平台成为向世界讲述新时代中国开放故事的“窗口”，标注我国全方位开放的新高度，为全球经济复苏注入中国力量。

释放明确信号

疫情难阻开放决心

“推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。”习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十五次会议重要讲话中，对进一步深化改革开放提出新要求，为我国加快形成新发展格局指明了方向。

开放不止步，改革不停顿。中国正用实际行动证明。

9月4日拉开帷幕的服贸会，吸引148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会。服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会。

这是疫情发生以来我国举办的首场线下国际性经贸活动。在世界经贸往来严重受阻的当下，这一商事盛会无疑将集聚世界目光。记者日前在展会探营时看到，国内外参展商正在进行最后的调整完善，精益求精，迎接合作企业业务洽谈。

在八大专题展之一的金融服务展上，众多国内外金融机构集聚。不少外资银行对记者表示，期待以展会为契机，加快了解和布局中国市场。德意志银行（中国）有限公司北京分行行长尹桢直言，中国是德意志银行重点战略市场之一，也是亚太未来重点发展市场。“我们将继续积极布局中国的业务，也希望通过本次服贸会参展向大家全面展示德意志银行本地业务服务能力和海外业务服务能力。”

卢森堡国际银行相关负责人表示，卢森堡国际银行将积极推动中国和欧洲的双边投资及商贸往来，积极地为准备向中国投资的欧洲企业提供服务，协助他们符合中国监管要求，适应中国市场。

这只是中国市场吸引力的一个缩影。作为全球首个服务贸易领域的综合性展会，服贸会同进博会、广交会成为中国对外开放三大展会平台。

今年6月举办的广交会，首次将展会整体搬上“云端”，吸引了近2.6万家海内外企业、180万件商品，数万个直播间同时在线，众多全球首发、广交会首发产品集中亮相，以实际行动为激活全球贸易开辟了新渠道，注入了新动能。

接下来，11月上旬，第三届中国国际进口博览会也将如期举办，办展规模将再上层楼。中国国际进口博览局数据显示，第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比第二届规划面积增加6万平方米，增幅达20%。各国企业参展热情不减，在倒计时100天时，世界500强和行业龙头企业报名参展数量就已达到往届规模。

三大展会在特殊环境下依然亮点纷呈。商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副所长竺彩华对《经济参考报》记者表示，这背后是中国经济发展巨大韧性和底气的体现。“这种发展不是封闭的，而是与世界共享的。14亿人口的大市场，正在以越来越开放的姿态积极主动地敞开，对于当前形势下的全球经济，无异于强心针、定心丸。”

事实上，今年以来，面对疫情冲击和挑战，我国高水平对外开放的步伐还在加速。疫情之初，中央和地方出台系列举措纾困外贸外资企业，有序推进复工复产，成为维护全球产业链供应链稳定的重要力量。（下转第三版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)