8月66城新房成交下滑 楼市“金九银十”恐难现

贝壳研究院数据显示，2020年8月，受监测的全国范围66个大中城市新房市场合计成交套数同比下滑1.2%，环比下滑14.5%，成交面积同比下滑1.3%，环比下滑14.6%。有机构表示，今年房地产市场“金九银十”的行情恐难出现。

数据还显示，1至8月，受监测66城新房市场累计成交套数同比下滑11.0%，成交面积累计同比下滑9.9%。具体来看，1至8月，受监测城市当中一线城市新房市场成交量下滑幅度最大。其中成交套数累计同比下滑16.0%、成交面积累计同比下滑14.8%，环比上月收窄5个百分点；二线城市成交套数累计同比下滑11.4%、成交面积累计同比下滑11.3%，环比上月收窄1至2个百分点；三四线城市成交套数累计同比下滑8.5%、成交面积累计同比下滑5.4%，环比上月持平。

“综合来看，一二线城市新房市场仍保持缓慢恢复，三四线城市累计成交量同比保持不变。2020年环京城市圈新房市场恢复最快，截至8月，环京城市新房成交量累计同比降幅收窄至-2.5%。”贝壳研究院策略研究部分析师许小乐说。

针对今年房地产市场“金九银十”的市场行情分析，许小乐预测，新房市场受库存增加、房企资金压力等因素影响，可能会出现降价售房的小行情，但今年“金九银十”很难出现。

数据显示，过去三年房地产市场均没有出现“金九银十”。贝壳研究院数据显示，过去三年，全国重点18个城市9月、10月两个月的成交量均比上月下降，环比降幅在5%至10%左右。

“在调控持续从紧之后，房地产市场已经不存在明显的波峰。”许小乐说，中央层面已经多次强调“房住不炒”的政策导向，LPR利率连续四个月保持不变，上半年应对疫情的货币信贷政策逐步调整，房地产市场快速升温的条件不复存在。

“近期，住建部召开重点房企融资座谈会、部分城市房地产工作会商会，分别从房企端、城市监管端加强分类指导，未来市场热度较高的城市将大概率加码调控，不会出现市场过热的情况。”许小乐说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)