罗兰贝格全球委员会联席主席戴璞：深化服贸合作，欧洲看好中国大市场

□本报记者 李高超

中国国际服务贸易交易会即将举行，罗兰贝格也会参与其中。在接受国际商报记者专访时，罗兰贝格全球委员会联席主席戴璞介绍，此次罗兰贝格在服贸会上将推出线上“云展台”，展示多样且富有成效的战略分析报告及案例。

1967年在德国建立的罗兰贝格是全球性战略管理咨询公司。在戴璞看来，中国与欧盟在服务贸易方面有很多合作的机会。“中欧经济互补性依然较强，双方的市场规模与发展潜力巨大。欧盟在电子技术、航空、信息通信技术、生命科学技术、能源环境技术等生产性服务业领域，以及在健康管理、健康医疗服务等生活性服务业领域都有独特优势，而中国在这些领域有着巨大的市场需求。”

同时，中国服务贸易领域不断扩大对外资开放，通过推进自贸试验区建设加快了汽车、金融、电信等关键领域的对外开放，这让欧洲看到了中国市场的潜力、商机以及布局中国市场的重要性。

此外，在数字经济的推动下，中欧可以加强跨境电商合作、跨境数据流交易和保护等。“发展数字经济是中欧加强双向服务贸易和货物贸易的重要机遇。欧盟擅长信息技术创新和个人隐私保护，中国有创新的市场、资源和成功的数字市场经验，双方可以互相借鉴。”戴璞说。

比以往任何时候更重要

戴璞告诉记者，中国与欧盟对彼此来说都非常重要。中国是欧盟最大的进口来源国和第二大出口目的地。欧洲的竞争力很大程度上来自位于亚洲的供应链，其中很大一部分来自中国。由于美国决定切断与中国的部分经济联系，中欧经济关系比以往任何时候都更加重要。

虽然目前东盟已经超过欧盟成为中国最大贸易伙伴，但戴璞认为，欧洲与中国有机会进一步深化双边关系，双方不仅能扩大贸易额，还能在多边主义改革中发挥更大的主导作用。“未来几周，世界贸易组织将迎来一位新的领导人，这或许是个推进改革的契机。尽管可能存在分歧，但中欧都应该尽最大可能去推进合作。”

中欧投资协定的达成则为中欧深化经贸合作提供了另一个机遇。经过多轮谈判，中欧投资协定有望在今年达成。戴璞说，欧洲企业期待中国进一步开放市场，在华欧洲企业对协定的达成抱有很高的期待。

当前，中国经济已从新冠肺炎疫情中迅速复苏，中国政府正采取关键性措施来提振国内市场。戴璞说，这意味着外资企业将比以往更需要在中国市场站稳脚跟，为中国数以百万计的B2B和B2C客户服务。“中国可能会出现新一轮的外商投资机会，此次投资可能更倾向于服务内需而非出口市场。中欧投资协定的达成有助于促进这些投资，这也将有助于改善中国在欧洲因地缘政治紧张局势与供应链短期困难和风险而受损的品牌形象。所有企业都意识到了未来全球增长的1/3会出现在中国，因而需要引起格外重视。”

一带一路建设拉近中欧距离

中欧班列的开行为中欧共建“一带一路”创造了更多机会。统计数据显示，2017年中欧班列共计开行3673列，同比增长116%，直接超过过去6年的总和，进入爆发期。2018年中欧班列开行增长72%，达6300列，其中返程班列达2690列，增长111%。2019年中欧班列开行总数增长29%，达8225列；发运72.5万标箱，增长34%；尤其引人关注的综合重箱率达到了创纪录的94%。至此，中欧班列呈现了量质并进齐升的状态。

这种状态源于总量强劲且双向更为平衡的中欧贸易。2000-2019年，中欧之间的进出口额一直牢牢占据中国总进出口总额的近1/5，持续高于中美之间的进出口总额，且年均13%的增速也高于中美间进出口总额年均11%的增速。

戴璞分析，中欧贸易难能可贵的是，双边进出口相对均衡，在2019年几乎达到进出口平衡，显著好于中美之间的出多进少。这样的体量、增速和更为均衡的结构对中欧贸易进一步可持续发展具有独特价值。

他预计，随着“一带一路”所打造的海上与陆路通道不断完善，港口与铁路站点等基础设施持续强化，更多沿线国家将由此获益，中欧双边贸易将得到更为牢固的支撑，并为全球经济带来更广泛的价值。

(责编：李都也(实习生)、李栋)